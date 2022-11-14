ضوابط جديدة يضعها حساب المواطن.. تعرف عليها

كشف برنامج حساب المواطن السعودي عن موعد صرف الدفعة 61، والتي ستكون في شهر ديسمبر 2022، حيث أن العاشر من الشهر القادم يُصادف يوم السبت، ولن يتم صرف المعاش في هذا التاريخ لأنه يوم عطلة، ولكن سيتم تأجيله إلى يوم الأحد 11 من شهر ديسمبر 2022.

موعد صرف حساب المواطن

وحسب ما هو معروف فإن موعد الصرف دوما يتم تقديمه أو تأخيره حسب الوضع، إذا صادف يوم 10 يوم الجمعة يتم صرفه في اليوم الذي قبله أي الخميس، أما إن صادف يوم السبت يتم تحويله لليوم الذي يليه وهو الأحد، وسيوافق موعد الصرف هذه المرة بالتاريخ الهجري 17 جمادى الأولى 2022.

ما هي ضوابط حساب المواطن؟

وافق برنامج حساب المواطن السعودي على مجموع الضوابط الجديدة التي تم وضعها للعاملين في حسابهم الخاص، وتتمثل في النقاط التالية:

- سيتم تعليق التسجيل في النظام للمستفيدين الجدد، كما تم تعيين الحد الأقصى للتمويل بتاريخ العاشر من يونيو تم وضع موعد نهائي للأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، وعليهم تعديل البيانات وتوفير كل الوثائق اللازمة من أجل استمرار صرف الدعم

أيضا توفير مستقلين لكل خريجي الطليات والمؤسسات العسكرية وغيرها لاستمرار الحصول على الدعم.

دعم حساب المواطن.. القيمة المالية

قام البرنامج بفتح أبواب التسجيل مجددا بعد أن تم إغلاقه في فترة سابقة، وجاءت الزيادة المقررة لحساب المواطن، حيث يستفيد رب الأسرة من معاش قدره 720 ريال سعودي، كما يستفيد المعالين الذين أعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما، يحصلون على معاش قدره 215 ريال.

أهلية حساب المواطن

لكي يعرف المواطن أهليته للحصول على دعم حساب المواطن ويتحقق من ذلك، لا بد من أن يتبع الخطوات التالية:

- الذهاب إلى موقع حساب المواطن على الإنترنت.

- ثم يكتب اسم المستخدم وكلمة المرور من أجل الدخول للحساب الشخصي.

- يكتب رمز التحقق المرئي، ثم يضغط على زر تسجيل الدخول ويختار الخدمات الإلكترونية

سيتم الانتقال به إلى صفحة أخرى ويحدد القبول/ يكتب الاسم وكملة المرور وستظهر له نتيجة الاستحقاق الخاصة بحساب المواطن.