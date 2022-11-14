عبر 2300 رحلة.. 5 مطارات سعودية جاهزة لنقل حاملي "هيّا" لحضور المونديال

كشفت شركة مطارات القابضة بالمملكة، عن خطتها التشغيلية للراغبين في حضور مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، المقرَّر إقامتها في دولة قطر، بالتنسيق مع الناقلات الجوية.

وأشارت الشركة، إلى توفير أكثر من 2300 رحلة، وأكثر من 636،000 سعة مقعدية و5 مطارات دولية (الرياض، جدة، الدمام، المدينة المنورة، القصيم)، من خلال 4 ناقلات جوية (الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل وطيران ناس والخطوط الجوية القطرية)، حيث سيتمكن حاملو بطاقة هيّا من المشجعين من حضور المونديال عبر الرحلات الترددية اليومية الرحلات المجدولة المعتادة.

وأوضحت "مطارات" أن الرحلات المجدولة المعتادة سيتم تشغيلها وتصل جميعها إلى مطار حمد الدولي الجديد بالدوحة قادمة من جدة والرياض والدمام والمدينة المنورة والقصيم كسائر الرحلات الدولية المعتادة، ولا يتطلب سوى تجهيز جواز السفر والأمتعة وبطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة ثم التوجه إلى الصالة الدولية.

وبينت أن الرحلات الترددية اليومية لنقل مشجعي كأس العالم سيجري تشغيلها انطلاقًا من ثلاثة مطارات بجدة والرياض والدمام وصولًا إلى مطار الدوحة الدولي القديم عبر الخطوط الجوية السعودية وطيران أديل، حيث تقتصر الرحلات الترددية اليومية على حقيبة يدوية ولن يسمح بشحن الأمتعة حسب متطلبات الجانب القطري، حيث ستستقبل المطارات المشجعين قبل موعد الرحلة بثلاث ساعات لضمان تجربة سفر سلسة ومريحة.

وأضافت: سيستقبل مطار الملك خالد الدولي بالرياض المشجعين للرحلات المجدولة المعتادة والترددية اليومية عبر الصالات الدولية 3 و4، أما في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة فسيتم استقبالهم عبر الصالة 1 للرحلات المجدولة ومجمع صالات الحج والعمرة للرحلات الترددية اليومية، في حين أن مطار الملك فهد الدولي بالدمام ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة ومطار الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقصيم ستستقبل جميع الرحلات عبر الصالات الدولية.

وأكدت "مطارات" أهمية الالتزام بإجراءات السفر حسب اشتراطات الجهات الرسمية في منصة حاضرين، عند الذهاب بأي رحلة جوية متجهة لحضور كأس العالم في قطر ومنها إحضار بطاقة "هيّا" الرقمية أو المطبوعة، وجواز السفر وبطاقة صعود الطائرة، والتأكد من مطابقة نوع الرحلة بالوجهة المحددة في الحجز، حيث إن الرحلات الترددية اليومية تحمل رقمًا مكونًا من أربعة خانات والرحلات التجارية تحمل رقمًا مكونًا من ثلاث خانات.

وتابعت: بأنه يتطلب وجود إقامة سارية المفعول وتأشيرة خروج وعودة للمقيمين في السعودية من غير الخليجيين الراغبين في حضور المونديال بقطر.

يذكر أن مطارات القابضة أنشأت غرفة عمليات مشتركة تضم جميع الجهات الحكومية والأمنية والخاصة مرتبطة بغرفة العمليات المشتركة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض لمتابعة العمليات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين والسياح الراغبين في حضور مباريات وفعاليات كأس العالم في قطر 2022.