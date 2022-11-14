موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022 للأسر المستفيدة

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معاش تكافل وكرامة
معاش تكافل وكرامة

معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022، يتساءل الكثيرون من أصحاب الهمم وذويهم عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر نوفمبر 2022 للأسر المستفيدة من المساعدة الممنوحة من قبل الدولة المصرية لأبنائها.

معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022

وأعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين عن مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022 والمقرر له غدا الثلاثاء والذي يكون من خلال تقديم المساعدات النقدية ضمن برنامج "تكافل وكرامة "للأسر المستفيدة الأولى بالرعاية وذوي الهمم إلى جانب كبار السن.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022

وسلمت وزارة التضامن في وقت سابق كارت ميزة لصرف الدعم النقدي شهريا، وفقا لحالة كل أسرة بعد زيادة التمويل الخاص ببرنامج "تكافل وكرامة" إلى 25 مليار جنيه حاليا، وذلك بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموى، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول مليون أسرة جديدة من الأولى بالرعاية وكبار السن ومن ذوى الإعاقة ضمن برنامج تكافل وكرامة، الذي يبحث أصحابه عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022.

مواعيد صرف معاش تكافل وكرامة شهر نوفمبر 2022 

كما وجهت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى باستكمال استبدال بطاقات برنامج الدعم النقدى " تكافل وكرامة" القديمة لدى الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى ببطاقات "ميزة" البنكية فى إطار جهود الوزارة للتوسع فى الشمول المالى لجميع الفئات المستفيدة من خدماتها، والتي سيصرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022 غدا لهم.

 تفاصيل معاش تكافل وكرامة

ويضم معاش تكافل وكرامة مستفيدي المعاشات، والحاصلين على مشروعات متناهية الصغر، والرائدات الريفيات، وجارى استخراجها أيضًا لأبناء مصر فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية وبصفة خاصة من هم فى مرحلة الرعاية اللاحقة، ولذين سيصرفون معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2022 غدا الثلاثاء من خلال مكاتب البريد المختلفة والموزعة بجمهورية مصر العربية.

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