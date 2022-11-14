رابط مباشر.. خطوات وشروط إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

أعلنت وزارة التموين المصرية، عن فتح الباب أمام تسجيل وإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022، حيث يبحث المستفيدون من الأنظمة التموينية على شروط وخطوات إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين مع بداية كل شهر، بحثا عن زيادة الحصة التموينية المخصصة لهم.

معلومات عن كيفية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

ويبحث المواطنون عن كافة المعلومات المتعلقة بكيفية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 والاستفادة من المزايا التي ستتمتع بها البطاقات، وكيفية رفع أحد المستفيدين وضمه إلى بطاقة أخرى إلى جانب الخطوات وطريقة الدخول إلى الموقع الرسمي والتسجيل.

بوابة تسجيل وإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

وأتاحت وزارة التموين إمكانية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 على البطاقات الأقل من 4 أفراد عبر الدخول إلى الموقع الرسمي عبر بوابة مصر الرقمية، وذلك من خلال الضغط هنــــــا.

كيفية إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

وكشفت الوزارة عن طريقة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 وفق العديد من الشروط والالتزامات التي يجب على المتقدم استيفائها، حيث أنه لا يمكن الحصول والاستفادة من الميزات التموينية دونها، ولاي مكن قبول الطلبات.

شروط إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 وقبول الطلبات

1- الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لـ إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.

2- ألا يزيد عدد أفراد البطاقة عن 4 أفراد.

3- إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 من الأسر الأولى بالرعاية.

خطوات الدخول إلى بوابة مصر الرقمية لإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

1- الدخول إلى رابط موقع بوابة مصر الرقمية بالضغط هنــــا.

2- تسجيل وإنشاء حساب جديد.

3- إدخال الرقم القومي لصاحب بطاقة التموين وإدخال اسم الوالدة.

4- اختيار خدمات التموين.

5- اختيار إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين تموينيا.

6- البدء في خدمة إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.

6- تسجيل اسم الابن أو الابنة المراد إضافته، ويجب أن يكون الإسم رباعيا.

7- إدخال الرقم القومي الخاص بالابن أو الابنة.

8- كتابة صلة القرابة وذلك لقبول طلب إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022.

9- اختيار إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022، وسيتم تسجيل البيانات وقبول الطلب.

مدة استقبال طلبات إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022

وأوضحت وزارة التموين أن موقع بوابة مصر الرقمية مستمر في استقبال إضافة الأفراد والمواليد بشكل عادي بحد أقصى 4 أفراد للبطاقة؛ "للأسر العادية أو الأكثر احتياجًا" والبالغ عددهم ما يقرب من 23 مليون أسرة، حيث تتم إضافة الأفراد والمواليد إلى بيانات الأسرة التموينية، دون تأثر الأسر السلع التموينية أو الخبز.

إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 وصرف السلع

وأكدت الوزارة استمرار صرف السلع بنفس عدد الأفراد الحاليين حتى 30 يونيو المقبل، موعد انتهاء العام الجديد، وإن أية إضافة في المواليد الجدد أو الأفراد ستكون بداية من العام المقبل.

إضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 لهذه الفئات

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية في وقت سابق عن حصوله على موافقة رئيس الجمهورية بإضافة مواليد جدد على بطاقة التموين 2022 بشرط ألا يزيد الحد الأدنى للدخل على 2500 والمعاش على 1500، إضافة إلى الحاصلين على معاش تكافل وكرامة والمرأة المعيلة وأصحاب المهن الحرة.