"شباب الصحفيين": نرفض مزايدة رشا وأخواتها على النقابة.. ومحاكمتهم واجبة

أكدت جبهة شباب الصحفيين أن استمرار اعتصام رشا عزب وأخواتها منى سليم وإيمان عوف في مقر نقابة الصحفيين واستقوائهم بالخارج للضغط على الدولة للإفراج عن علاء عبد الفتاح المسجون جنائيا عار على الأسر الصحفية التي طالبت مجلس النقابة بإنهاء هذه المهزلة وتطهير قلعة الحريات من أصحاب الأجندات الخاصة التي تسعى إلى نشر الفوضى في البلاد.



وقال هيثم طوالة رئيس الجبهة في بيان صحفي: نحن شباب الصحفيين المهمومين بقضايا الوطن والمواطن نرفض مزايدة المعتصمات على النقابة صاحبة المواقف المشرفة والمشرقة في دعم ومساندة الدولة في هذه اللحظات الفارقة من عمر الوطن.

حان الوقت على شرفاء المهنة أن يتصدوا إلى هذا الاعتصام المشبوه



أضاف طوالة أنه حان الوقت على شرفاء المهنة أن يتصدوا إلى هذا الاعتصام المشبوه الذي يشوه صورة الصحافة والصحفيين ويعطي انطباع غير إيجابي عن دور الصحافة الوطنية في تأدية رسالتها السامية.



وأشار رئيس الجبهة إلى أنه ليس معقولا ولا منطقيا أن تتحول النقابة إلى ستار للعمليات المشبوهة التي تخدم أشخاص محبوسين في قضايا جنائية وليست قضايا رأي كما يروج أصحاب المصالح الخاصة والأجندات الكارهة للوطن.



وأوضح رئيس الجبهة أن رشا وأخواتها يجب محاكمتهم بالقانون حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه العبث بمقدرات الوطن وسلامة أراضيه.