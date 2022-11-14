كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مصر ضد المغرب بث مباشر في تصفيات إفريقيا رابط اون تايم سبورت

كورة لايف NOW مشاهدة مباراة مصر ضد المغرب بث مباشر في تصفيات إفريقيا Yalla Shoot رابط اون تايم سبورت Egypt live يلا شوت تابع لايف يواجه منتخب مصر للناشئين منتخب المغرب، في المباراة المقرر اقامتها الاثنين القادم، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا للناشئين، حيث حقق منتخب مصر للناشئين فوزا كبير في مباراته أمس أمام منتخب تونس، حيث فاز بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد، وعلى الجانب الاخر فإن المغرب للناشئين قد فاز بهدف دون رد على منتخب ليبيا، والجدير بالذكر أن تصفيات بطولة أمم افريقيا، للشباب تحت 17 عاما من 5 إلى 15 نوفمبر، على ان تنتهي يوم الثلاثاء القادم، الموافق 15 نوفمبر الجاري، حيث من المعروف إنه سوف يتأهل فريق واحد فقط من مجموعة المنتخب المصري من بين الاربع مجموعات.

مباراة مصر والمغرب للناشئين

تنطلق صافرة المباراة المقرر اقامتها غدا الاثنين في تمام السابعة والربع مساءا، في مواجهات الجولة الثالثة لتصفيات بطولة أمم افريقيا للناشئين، ومن المقرر أن المباراة بين منتخبي مصر والمغرب للناشئينن سوف يتم اذاعتها عبر القناة الفضائية أون تايم سبورت، والتي من المقرر لها أن تذيع جميع المباريات والبطولات المهمة، ويأتي ترتيب مجموعة مصر قبل مباراته امام المغرب غدا، ويكون:

تحتل المغرب في المركز الأول برصيد 6 نقاط.

وتقع مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

كما تأتي ليبيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

وفي المركز الرابع والاخير تقع تونس دون نقاط.

