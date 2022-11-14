قبل مواجهة المغرب - حسابات تأهل منتخب مصر إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 17 عاما

يستعد منتخب الناشئين بقيادة مديره الفني محمد وهبة، لمواجهة حاسمة أمام نظيره منتخب المغرب، وذلك مساء اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر نوفمبر الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر التصفيات المؤهلة لبطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما.

موعد مباراة مصر والمغرب في تصفيات شمال إفريقيا والقناة الناقلة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة مساء اليوم في تمام الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة والساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة وذلك على ملعب الرويبة، وسيكون اللقاء تحت الأنظار لكونه حاسما لتحديد المنتخب المتأهل إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 17 عاما.



وتذاع أحداث اللقاء الذي يجمع بين المنتخب المصري ونظيره المغربي، عبر قناة أون تايم سبورتس 2، ويتولى التعليق على المباراة المعلق الكروي رامي بهجت.



ترتيب مجموعة منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا

1- منتخب المغرب 6 نقاط.

2- منتخب مصر 3 نقاط.

3- منتخب ليبيا 3 نقاط.

4- منتخب تونس دون رصيد من النقاط.

ويصعد أول كل مجموعة فقط إلى بطولة أمم إفريقيا.

حسابات تأهل منتخب الناشئين لأمم إفريقية

ويملك منتخب مصر للناشئين فرصتان في التأهل كلاهما لا بديل فيها عن الفوز.

أولا الفوز بهدف نظيف، حيث في حالة الفوز بهدف نظيف لمنتخب مصر في الجولة الثالثة والأخيرة على حساب المغرب، يمكنه التأهل بعدما رفع رصيده للنقطة 6 بالتساوي مع أسود الأطلسي.

وسيكون تأهل منتخب مصر في حالة فشل منتخب ليبيا في الفوز على تونس، ليحرم من الوصول للنقطة 6 ووقتها يتأهل منتخب مصر مباشرة على حساب المغرب.

فرصة في حالة فوز ليبيا

وفي حالة فوز منتخب ليبيا على تونس وتحقيق مصر الفوز على المغرب بهدف نظيف فقط يتم اللجوء للمواجهات المباشرة التي ترجح كفة ليبيا على مصر، بالمواجهات المباشرة؛ لتكون فرصة مصر هي الفوز بهدفين أو أكثر.

