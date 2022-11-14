قبل مواجهة المغرب - ترتيب مجموعة مصر في الجولة الحاسمة بتصفيات إفريقيا

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الرياضي ترتيب مجموعة منتخب مصر في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا للناشئين وذلك قبل مواجهة المغرب اليوم الاثنين الموافق 14 نوفمبر.

وخسرمنتخب مصر مباراته الافتتاحية أمام ليبيا بهدفين مقابل هدف، ولكن عاد أمام تونس في مباراة الجولة الثانية وحقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 


ويستعرض موقع الفجر الرياضي في السطور التالية، ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب في الجولة الحاسمة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم للناشئين.


ومن المنتظر أن يواجه منتخب مصر للناشئين نظيره منتخب المغرب يوم الإثنين المقبل فى إطار الجولة الثالثة والأخيرة من التصفيات.


وتقام المباراة في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية للناشئين.

ومن المنتظر أن يتم إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمختلف البطولات داخل جمهورية مصر العربية.


ترتيب مجموعة مصر قبل مواجهة المغرب:

المغرب 6 نقاط من مباراتين
ليبيا 3 نقاط من مباراتين
مصر 3 نقاط من مباراتين
تونس بلا نقاط من مباراتين
 

الأكثر قراءة

عاجل | ارتفاع جديد للدولار منتصف تعاملات اليوم الاثنين

"مش هسيبه".. كولر يبلغ الخطيب بالتعاقد مع صفقة الداهية

عـاجـل: لاعبان من الدوري الإنجليزي الممتاز يقيمان علاقة مثلية

عاجل | من كوب 27.. اطلاق مبادرة "الدرع العالمي" لكوارث المناخ

عاجل.. محمد وهبة يعلن تشكيل منتخب مصر للناشئين لمواجهة المغرب في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا

بث مباشر مصر والمغرب تغطية حية التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب رابط أون تايم سبورت اتش دي On Time Sport HD

لايف HD بث مباشر مصر والمغرب التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب جودة عالية تعليق عربي رابط جول العرب Goal Al Arab

لاعب مفاجأة.. تعرف على الصديق المقرب من ميسي في باريس