يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر الآن yalla live.. رابط ماتش مصر دون تقطيع Online

يلا شوت Egypt مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر الآن رابط ماتش مصر دون تقطيع مشاهدة مباراة مصر ضد المغرب بث مباشر الآن.. تزايد البحث خلال الساعات الماضية عن موعد مباراة مصر القادمة، تشهد دولة الجزائر حاليا اقامة تصفيات منتخبات شمال افريقيا للناشئين، واستطاع المنتخب المصري ان يلفت الانظار في التصفيات وحقق الفوز بالمباراتين الماضيتين، فيما يلتقي مع منتخب المغرب بنهاية لقاءات مرحلة التصفيات للناشئين.

موعد مباراة مصر والمغرب للناشئين

تقام غدًا مباراة مصر والمغرب للناشئين تحت سن 17 سنة، وتقام المباراة على استاد 5 جويلية الجزائري في تمام الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة، ويلعب المنتخب حاليا في تصفيات بطولة الامم الافريقية تحت سن 17 سنة بمرحلة المجموعات، وكان المنتخب قد التقي في المباراتين الماضيتين بتونس وليبيا واستطاع ان يحقق الفوز في اللقائين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والمغرب الناشئين

تقام مباراة مصر والمغرب غدا الاثنين 14/11/2022 بالجزائر، وتقوم قناة اون تايم سبورت بنقل مباريات المنتخب بشكل مجاني، واعلنت ادارة القناة عن تخصيص قناة أو تايم سبورت 2، لنقل المبارارة الهامة بين منتخبي مصر والمغرب بالمرحلة الاخيرة من التصفيات، وتبث قناة اون تايم سبورت 2 وفق التردد التالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11861.

معامل الترميز: 27500.

معامل الاستقطاب: رأسي.

معامل الخطا: 5/6.

الجودة: SD.

المعلق: رامي بهجت.

