قطر VS الإكوادور.. موعد مباراة افتتاح كاس العالم 2022

أيام قليلة تفصلنا عن مباراة افتتاح كاس العالم 2022، وانطلاق منافسات البطولة في قطر، على مدار فترة تقترب من الشهر، إذ تشهد النسخة الحالية من المسابقة التي تطل علينا كل 4 سنوات، مشاركة أكبر عدد من المنتخبات.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، موعد مباراة افتتاح كاس العالم 2022 والتي ستجمع بين منتخبي قطر والإكوادور، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة افتتاح كاس العالم 2022

وفقا للتقاليد المتبعة في البطولات المختلفة، تبدأ مباراة افتتاح كاس العالم 2022، بين منتخب الدولة المضيفة، وأحد المنتخبات الواقعة في نفس المجموعة، لذا من المقرر أن تلعب قطر بصفتها الدولة المضيفة، ضد الإكوادور، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب البيت في وسط مدينة الدوحة، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج، كما أنه يعتبر ثاني أكبر ملاعب المونديال.

عدد المنتخبات المشاركة في كاس العالم 2022

من المعروف أن عدد المنتخبات المشاركة في كاس العالم 2022، تبلغ 32 منتخبًا، من قارات العالم المختلفة على النحو التالي:

* قارة أوروبا: 13 منتخبا، وهم (ألمانيا - الدنمارك - فرنسا - بلجيكا - كرواتيا - إسبانيا - صربيا - إنجلترا - سويسرا - هولندا - البرتغال - بولندا - ويلز).

* قارة إفريقيا: 5 منتخبات، وهم (غانا - السنغال - المغرب - تونس - الكاميرون).

* قارة آسيا: 4 منتخبات، وهم (قطر - إيران - كوريا الجنوبية - اليابان - السعودية - أستراليا).

* قارة أمريكا الجنوبية: 4 منتخبات، وهم (البرازيل - الأرجنتين - الإكوادور - الأوروجواي).

* قارة أمريكا الشمالية: 3 منتخبات، وهم (كندا - المكسيك - الولايات المتحدة - كوستاريكا).

جدير بالذكر أن شركة CNE المصرية للأقمار الصناعية، كانت قد أعلنت عن القنوات الناقلة لكأس العالم 2022، وكواليس المنتخبات المشاركة، حصريا،عبر مجموعة قنوات beIN سبورت، صاحبة الحقوق الحصرية بشمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

اشتراكات باقات كاس العالم 2022

كشفت شركة CNE، صاحبة الحقوق الخاصة ببيع اشتركات شبكات "beln - ons - art" داخل مصر، قيمة الاشتراك فى باقات كاس العالم 2022، على النحو التالي:

- إذا كنت مشتركًا بالفعل لذى الشركة، والاشتراك ما زال ساريا، يجب إضافة باقة كأس العالم FIFA قطر 2022، نظير مبلغ مالي 2013 جنيهًا.

- إذا كان الاشتراك منتهيا، تصبح قيمة الاشترك في باقة مشاهدة البطولة 2793 جنيهًا.