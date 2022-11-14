تصريحات "رونالدو" الأخيرة تثير غضب زملائه في مانشستر يونايتد

عبّر عدد من زملاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد، عن استيائهم الشديد من التصريحات التي أطلقها "الدون" في مقابلة مع الصحفي البريطاني الشهير بيرس مورجان.

ووفقما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، فقد علم النادي الإنجليزي بمقابلة رونالدو بعد فوز "الشياطين الحمر" على فولهام، الأحد، بنتيجة 2-1.

وحسبما ذكرت شبكة الأخبار الرياضية، فإن زملاء رونالدو شعروا بأن النجم البرتغالي لم يحترم النادي ومديره الفني إريك تن هاج بعدما تم تسريب بعض المقتطفات من المقابلة "النارية".

كذلك أشار لاعبون إلى أن سبب مشاركة رونالدو في مثل هذه المقابلة "ليس مفهوما"، وخصوصا أن الهدف كان "تشويه سمعة النادي" على حد قولهم.

ونقلت "سكاي سبورتس" عن لاعبين في النادي الإنجليزي قولهم، إن رونالدو عومل دائما باحترام، حتى بعد طلب الرحيل عن "أولد ترافورد"، ورفضه اللعب بديلا ضد توتنهام.

وما أثار استياء زملاء رونالدو منه بشكل كبير، أن الأخير أبلغ النادي، الخميس، أنه لن يسافر لحضور مباراة ناديه مع فولهام لأنه "مريض"، بينما كان يستعد للمقابلة.

ماذا قال رونالدو في تصريحاته؟

في مقابلته مع الإعلامي بييرس مورجان، اعتبر رونالدو أن إدارة النادي "خانته" بمحاولة إجباره على الرحيل الصيف الماضي، مؤكدا أنه "لا يحترم" تن هاغ لأن الأخير لم يظهر له الاحترام حسب تعبيره.

وشدد رونالدو على أن النادي حقق "صفر تقدم" منذ رحيل مديره الفني التاريخي أليكس فيرجسون في صيف 2013، عندما قرر "السير" اعتزال التدريب.

ومن أبرز تصريحات رونالدو في المقابلة:

- نعم كانوا يحاولون إجباري على الرحيل. ليس فقط المدرب بل أيضا شخصان أو ثلاثة حول النادي. شعرت بالخيانة.

- كيف يمكن لناد مثل مانشستر يونايتد أن يقيل أولي غونار سولشاير. أحضروا مديرا رياضيا هو رالف رانغنيك في تصرف غير مفهوم. هذا الرجل ليس مدربا. تعاقد ناد كبير مثل مانشستر يونايتد مع مدير رياضي كمدرب لم يفاجئني أنا فقط بل فاجأ العالم.

- اعتقدت أنني سأرى أشياء مختلفة (لدى العودة إلى النادي)، تكنولوجيا، بنية تحتية. لسوء الحظ نرى أشياء كنت أراها وأنا في سن 21 و22 و23 عاما. هذا فاجأني كثيرا.

- لم يسلم تن هاغ من انتقادات رونالدو، الذي واصل هجومه، قائلا: "لا أكن له الاحترام لأنه لم يظهر لي الاحترام".