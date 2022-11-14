بأوامر أمير الرياض.. مطار الملك خالد يجهز صالتين استعدادا لجماهير كاس العالم

أمر فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، أمير الرياض، اليوم الاثنين الموافق 14/11/2022، بافتتاح صالتي 3 و4 في مطار الملك خالد الدولي، لتسهيل دخول مشجعي كأس العالم 2022 إلى الأراضي السعودية.

وقال الأمير فيصل بن بندر، خلال الافتتاح، إن هذه الخطوة تعكس العطاء الملموس من هذه الدولة لأبنائها، مشيرًا إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان ينظران لهذه الإنجازات بعين التقدير والاعتبار.

وقام أمير منطقة الرياض بجولة على الصالتين 3 و4 والمرافق التي تحويها، وأبرز تجهيزاتها الفنية والتقنية المتقدمة.

وأوضح وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر أن المملكة تهدف إلى أن تتحول لمركز لوجستي عالمي، معتمد على بنية تحتية قوية واستثمارات تصل إلى مليار ريال سعودي في القطاع البحري والجوي.

وأضاف الجاسر، أن الصالات الجديدة تم تجهيزها لخدمة المشجعين، في مختلف مناطق المملكة، بالإضافة إلى تجهيز المنفذ الحدودي والطرق الموصلة له بتجهيزات عالية، وتسهيل رحلات ترددية مجانية من منطقة الأحساء إلى الحدود مع دولة قطر.

وصممت الصالتين للعمل بطريقة مرنة بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتحقيق المرونة اللازمة لتسهيل إجراءات السفر، وبلغت عدد بوابات السفر 22 بوابة، مدعّمة بـ 95 كاونتر مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين، و12 جهازًا للخدمة الذاتية، فيما ضمت الصالتين أحدث تقنيات التشغيل بهدف رفع مستوى الخدمات التشغيلية في المطار.

وعلى صعيد ساحة الطيران، فقد صممت لاستيعاب الطائرات ذات البدن العريض، لتضفي هذه الخاصية ميزة تنافسية تؤهل الصالتين لاستقبال الناقلات الجوية العملاقة، إضافة إلى زيادة المساحات التجارية المخصصة لكل من محلات بيع التجزئة، والأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي، مع تخصيص 3 صالات لرجال الأعمال لتعزيز وإثراء تجربة المسافرين، لإضفاء قدر أكبر من الراحة أثناء أوقات انتظار المسافرين لرحلاتهم.

موعد مباراة افتتاح كاس العالم 2022

وفقا للتقاليد المتبعة في البطولات المختلفة، تبدأ مباراة افتتاح كاس العالم 2022، بين منتخب الدولة المضيفة، وأحد المنتخبات الواقعة في نفس المجموعة، لذا من المقرر أن تلعب قطر بصفتها الدولة المضيفة، ضد الإكوادور، يوم 20 نوفمبر الجاري، على ملعب البيت في وسط مدينة الدوحة، والذي يتسع لـ60 ألف متفرج، كما أنه يعتبر ثاني أكبر ملاعب المونديال.