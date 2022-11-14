وزير الكهرباء يشهد التشغيل التجريبى لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء بمدينه شرم الشيخ

في إطار خطة الدولة وجهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة توزيع الكهرباء على كافة أنحاء الجمهورية لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين لأعلى مستويات الجودة، وعلى هامش فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27)، شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بدء التشغيل التجريبي للمرحله الأولى لمركز التحكم الآلي لجنوب سيناء في مدينة شرم الشيخ بعد إنشاؤه وتزويده بحلول وتطبيقات شنايدر إلكتريك



وأوضح الدكتور شاكر أن هذا المشروع يأتى ضمن خطة وزارة الكهرباء والطاقة لإنشاء وتطوير عدد (47) مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء على عدة مراحل موزعة جغرافيا على سائر أنحاء الجمهورية والتي ستعمل على مراقبة شبكة توزيع الكهرباء وتحسين آدائها وستكون قادرة علي تلبية احتياجات النمو السكاني فى البلاد بالإضافة إلى متطلبات التنمية الصناعية.



ويتم إنشاء وتطوير مراكز التحكم وتوزيع الطاقة على مستوى الجمهورية، جميعها مدعومة بنظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS) الذي يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادا على البيانات.

وتساهم مراكز التحكم الآلية في خفض الانبعاثات الكربونية بنحو 3،200 طن سنويا تقريبا لكل مركز يتم إنشاؤه مما يعمل على تقليل الآثر البيئي وتعزيز مفهوم الاستدامة وتحقيق كفاءة استخدام الطاقة وتقليل الفقد الفني بنسبة 5% وتقليل الإنتاج من الكهرباء بنسبة 2% تقريبا.



هذا وتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى بمركز التحكم الآلي بشرم الشيخ وجارى العمل على إنهاء المراحل التنفيذية لـ4 مراكز تحكم آلي تم تشغيلها بالفعل وهي مراكز القاهرة الجديدة ومدينة نصر والدقي و6 أكتوبر بتكلفة تبلغ 4.6 مليار جنيه حيث تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد في 3،900 موقع من مواقع شبكة توزيع الكهرباء والتي تشمل الأكشاك الكهربائية ونقاط التوزيع والمحطات التابعة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، كما تم توقيع شهادة إتمام المشروع لمراكز التحكم الآلي في منطقة شرق القاهرة (القاهرة الجديدة ومدينة نصر) ومدينة 6 أكتوبر وجاري العمل في المراحل النهائية (التشغيل التجريبي) قبل التسليم النهائي للمشروع.



وحرصاُعلى دعم الكوادر البشرية المسئولة عن مراكز التحكم الآلي، قامت شنايدر إلكتريك بتدريب مختلف الكوادر الفنية من شركات التوزيع المعنية بتشغيل المركز لضمان استمرارية العمل والجودة المقدمة.



ويأتي تطوير مراكز التحكم الآلي في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وشركة شنايدر إلكتريك لإنشاء وتطوير عدد من مراكز التحكم والتوزيع في جميع أنحاء الجمهورية مدعومة بتكنولوجيا EcoStruxureGrid ونظام إدارة التوزيع المتقدم (ADMS). وبفضل حلول وتكنولوجيا شنايدر إلكتريك وعمليات الإحلال والتجديد، يمكن لكل مركز من المراكز التي تم تطويرها بالفعل الآن أن يراقب الشبكة ويتحكم فيها ويعيد تكوينها اعتمادًا على البيانات، وبالتالي تحسين استخدامات الطاقة وتقليل زمن الأعطال والهدر عبر الشبكة، والتوزيع الذكي للكهرباء وتخطيط الأحمال المستقبلية طبقًا لاحتياجات كل منطقة من المناطق المستفيدة من المركز بالإضافة إلى إمكانية إجراء الصيانة التنبؤية مما ينعكس على جودة الخدمة المقدمة.



ويُعد مركز التحكم الآلي في شرم الشيخ هو الخامس من نوعه في إطار هذه الخطة والأول الذي يتم تحديثه بحلول شنايدر إلكتريك خارج القاهرة الكبرى.

ويخدم المركز الجديد جميع مدن محافظة جنوب سيناء.



وأكد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على التعاون المثمر والبناء بين قطاع الكهرباء وشركة شنايدر اليكتريك حيث تساهم الشركة في العديد من مشروعات القطاع

وأضاف السيد سباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي: "شهد مؤتمر المناخ منذ انطلاقه الأسبوع الماضي سلسلة من الافتتاحات والفعاليات الهامة والمشروعات المشتركة بالتعاون بين شنايدر إلكتريك وشركائها في مصر، وهو ما يؤكد قوة علاقاتنا مع الحكومة المصرية وجميع شركائنا في هذا السوق المحوري الهام. واليوم يأتي افتتاح مركز التحكم الآلي وتوزيع الطاقة والذي شرفه معالي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ليمثل إضافة جديدة لمشروعنا الطموح بالتعاون مع الوزارة لتطوير مراكز التحكم اعتمادًا على أحدث تطبيقات وحلول شنايدر إلكتريك المتخصصة في هذا المجال."



كما أضاف المهندس محمد السطوحى، نائب رئيس الشركه لمشروع مراكز التحكم والتصدير: "يمثل مشروع تطوير مراكز التحكم الآلي واحدًا من أهم المشروعات التي تساهم فيها شنايدر إلكتريك في مصر حاليًا. يتم المشروع بنظام التنفيذ السريع Fast Track لتصبح هذه المراكز قادرة على تلبية الاحتياجات المستقبلية للبلاد من الكهرباء وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية مما يسهم في تحقيق الاستدامة وأن هذا المركز هو الأول من نوعه المزود بشواحنEVlink الخاصه بشنايدر إلكتريك لشحن السيارات الكهربائه للتماشى مع المتطلبات البيئيه لمدينه شرم الشيخ.

في الوقت نفسه تحفز هذه المراكز الصناعة المحلية في قطاع المنتجات الكهربائية بشكل كبير، خاصة وأن نسبة المكون المحلي في مراكز التحكم الآلي والتوزيع سوف تصل إلى ما يقرب من 50% فى المرحله الثانيه من المشروع."



بالإضافة إلى الافتتاح التجريبي لمركز التحكم الآلي بمدينة شرم الشيخ، أعلنت شنايدر إلكتريك عن إطلاق عدد من المبادرات تزامنًا مع مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء وعلى رأسها افتتاح مركز شنايدر إلكتريك للاستدامة بمدينه شرم الشيخ، مسابقة The Green Challenge لطلاب جامعة "الملك سلمان" الدولية بجنوب سيناء، وتوفير شواحن EVlink للسيارات الكهربائية.



وحضر مع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة كل من المهندس أسامه عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقه والمهندس جابر الدسوقي-رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لكهرباء مصر وعدد من كبار المسئولين في الوزارة ومسئولي شركة شنايدر إلكتريك بقيادة سباستيان رييز، الرئيس الإقليمى لشركة شنايدر إلكتريك لمنطقة شمال شرق إفريقيا والمشرق العربي والمهندس محمد سطوحى، نائب رئيس الشركه لمشروع مراكز التحكم والتصدير.

