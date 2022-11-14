الأهلي يستقر على أول الراحلين في يناير

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على اسم أول الراحلين عن الفريق بفترة الانتقالات الشتوية لعدم الحاجة إليه وتراجع مستواه.


- كولر يستقر على رحيل ربيعة
وقرر كولر رحيل رامي ربيعة بفترة الانتقالات على سبيل الإعارة ووجه له ضربة قوية خاصة بعد استبعاده من جميع المباريات وعدم مشاركته بالموسم الجديد.

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- كولر يحدد بديل ربيعة
ويفكر كولر في الاعتماد على اللاعبين من قطاع الناشئين مثل محمد مغربي وعبد الرحمن رشدان في حالة استمرار غياب مدافعيه محمد عبد المنعم وأيمن أشرف ومحمود متولي وياسر إبراهيم.


- الأهلي يعود للتدريبات الجماعية
وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية بعد انتهاء فترة الراحة السلبية لمدة 5 أيام ويستعد لمواجهة المقاولون العرب يوم 27 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس مصر.
 

رامي ربيعة السويسري مارسيل كولر الأهلي

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