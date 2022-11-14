أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة التذبذب التصاعدى بالمعدن الأصفر متأثر بالحركة فى البورصة الدولية للذهب.

أسعار الذهب الأن :





سعر الذهب عيار ٢١: 1265 جنيه

سعر الذهب عيار ٢٤: 1446 جنيه

سعر الذهب عيار ١٨: 1084 جنيه

سعر الذهب عيار ١٤: 846 جنيه

سعر الجنيه الذهب 10120 جنيه

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،775.65 للأونصة بارتفاع بنسبة 0.35%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،778.35 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1705.10 والمقاومة على USD1778.35.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.37% للمتاجرة به على USD106.56.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 2.14% لتتم المتاجرة به على USD22.13 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.83% لتتم المتاجرة به على USD3.84 للرطل.