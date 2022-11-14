أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 15-11-2022

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

استقرت أسعار الذهب في بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة التذبذب التصاعدى بالمعدن الأصفر متأثر بالحركة فى البورصة الدولية للذهب.

أسعار  الذهب الأن  : 

 

سعر الذهب عيار ٢١:   1265   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:   1446   جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:   1084   جنيه
سعر الذهب عيار ١٤: 846     جنيه

سعر الجنيه الذهب 10120   جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،775.65 للأونصة بارتفاع بنسبة 0.35%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة إرتفاع USD1،778.35 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1705.10 والمقاومة على USD1778.35.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، ارتفع بنسبة 0.37% للمتاجرة به على USD106.56.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 2.14% لتتم المتاجرة به على USD22.13 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.83% لتتم المتاجرة به على USD3.84 للرطل.

أسعار الذهب سعر الذهب سعر الذهب عيار 21 سعر الذهب عيار 18 سعر الجنيه الذهب

الأكثر قراءة

الدفعة 54 حربية تصدر بيان ضد رئيس الزمالك بسسب تطاوله على اللواء زكريا سراج الدين

عاجل.. تعليق هام لـ "الخارجية الأمريكية" بشأن سد النهضة

بشرى سارة لجماهير الأهلي قبل مواجهة المقاولون العرب في كأس مصر

الجمارك: اكتشفنا تحويلات دولارية من مصر لإعادة تحويلها عند شراء السيارات

يلا شوت توداي egypt مشاهدة مباراة مصر والمغرب بث مباشر كورة لايف رابط مباراة مصر أون سبورت HD

رابط on sport بث مباشر مصر والمغرب اليوم الأثنين 14-11-2022 التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب yalla shoot

تعرف على شروط استيراد سيارة خاصة معفاة من الضرائب

كشف الكواليس.. إنقلاب داخل مانشستر يونايتد بعد تصريحات رونالدو الأخيرة