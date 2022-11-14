ضوابط استيراد سيارات المصريين بالخارج – وكيفية حساب مبلغ الوديعة

أجاب مجلس الوزراء عن عددٍ من التساؤلات، حول القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، الصادر بشأنها قرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء. وفيما يلي أبرز التساؤلات والردود.

شروط الاستفادة بوجه عام:



- يشترط للاستفادة بأحكام القانون، أن تكون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيًا للشروط الآتية:

1- أن تكون مصريًا.

2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

أنا مصري مزدوج الجنسية هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟



- نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.

ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟

- العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، ما دام كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق.

أنا مصري/ة أتمتع بإقامة قانونية سارية بالخارج دون أفراد أسرتي التي تقيم بمصر، هل يحق لهم الاستفادة بأحكام القانون؟ هل أستطيع استيراد سيارة باسم الزوج/ة أو أحد أبنائي؟



- يشترط لاستفادة فرد الأسرة (الزوج/الزوجة أو الأبناء) ذات الشروط التي تشترط لاستفادتك شخصيا من أحكام القانون، وبالتالي يتعين أن يكون فرد الأسرة الذي يرغب في الاستيراد (أو ترغب في الاستيراد باسمه)، أن يكون في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق مصريا بلغ 16 عاما على الأقل، وأن يكون هو نفسه متمتعا بإقامة قانونية سارية في بلد الإقامة التي له/لها، أو لك فيه (بدلا منه)، حساب بنكي مضى على فتحه ثلاثة أشهر.

ما المزايا التي يمنحها لك القانون حال استيفاء الشروط السابقة؟



- إذا كنت مستوفيا للشروط السابقة، يمكنك استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعمالك الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها عن السيارة، طبقا للشروط والأحكام والإجراءات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وقرار مجلس الوزراء المنفذ له.

هل يمكنني التعامل على السيارة بعد استيرادها؟ (هل يمكن بيع السيارة؟)



- نعم، ليس هناك في القانون اشتراط بحظر بيع السيارة. ومن ثم يمكن التعامل على السيارة المستوردة طبقا لأحكام القانون بكافة صور التعامل الجائزة قانونا.

كيف سأتمتع بالإعفاء المذكور؟



- يمكنك التمتع بالإعفاء من خلال سداد مبلغ نقدي يشمل نسبة (100%) من الضرائب والرسوم المستحقة على السيارة التي ستقوم باستيرادها وإدخالها إلى مصر، بالدولار الأمريكي، في حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري، خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بالقرار المنفذ للقانون، أي قبل شهر مارس 2023، ثم استرداده كاملا بعد خمس سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد.

هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة مستعملة؟



- نعم، لا يقتصر القانون على استيراد السيارات الجديدة فقط، فمن الممكن الاستفادة من أحكامه في استيراد سيارة مستعملة. إذا كنت مالكًا أول للسيارة المستعملة فلن تتقيد بأن تكون السيارة بسنة صنع معينة، أما إذا كنت غير ذلك (مالك ثان أو ثالث أو ما دون ذلك) فيشترط أن تكون سنة الصنع للسيارة 2019 أو أحدث.

هل هناك إجراءات خاصة في حالة استيراد سيارة مستعملة؟



- الاختلاف الوحيد في الإجراءات في حالة السيارة المستعملة، أنه إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين عليك لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن تقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.

أنا مصري لدي إقامة بإحدى دول الخليج العربي، هل يمكنني استيراد سيارة من إحدى الدول الأوروبية؟



- تكون الموافقة الاستيرادية صالحة فقط لأغراض النقل المباشر للسيارة إلى مصر من دولة الإقامة نفسها، أو من أي دولة تخضع في علاقتها بمصر لذات المعاملة الجمركية لدولة الإقامة (تتمتع بذات الإعفاء الجمركي حال وجوده). وبالتالي ففي حالة الرغبة في شراء السيارة من إحدى الدول الأوروبية، فيتعين أن يكون شحن السيارة في هذه الحالة من دولة الإقامة، وليس من الدولة الأوروبية مباشرة.

ما هي السيارات التي يحظر استيرادها؟



- يحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في البلاد على سبيل المثال: السيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات اللاسلكية المحظورة. ويراجع في تحديد السيارات والمواصفات المحظورة السلطات المختصة بوزارة الداخلية.

أنا أقيم في دولة تكون فيها السيارات ذات مقود على الجانب الأيمن (المملكة المتحدة مثلا)، فهل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون؟

- نعم، يحق لك الاستفادة من أحكام القانون من خلال شحن السيارة مباشرة من إحدى الدول التي تتمتع في علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة التجارية الجمركية. أو شراء السيارة وشحنها إلى دولة إقامتك أولا ثم تحديد دولة إقامتك كبلد الشحن في الموافقة الاستيرادية.

هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركتي أو منشأتي التجارية؟

- لا، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.

مبلغ الوديعة الواجب وضعها بحساب وزارة المالية لمدة خمسة سنوات



ماذا يشمل المبلغ النقدي الذي سأقوم بتحويله بالدولار؟



- يشمل المبلغ النقدي الذي ستقوم بسداده قيمة 100 % من إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى التي تستحق للخزانة العامة للدولة، أو لإحدى الجهات العامة، بمناسبة واقعة الاستيراد طبقا للقوانين واللوائح.

كيف أعرف المبلغ النقدي المستحق؟



- كل ما عليك هو تعبئة البيانات الأساسية للسيارة التي ترغب في استيرادها في الخانات المخصصة لذلك بصفحة التسجيل المبدئي على المنصة المخصصة، وتشمل هذه البيانات نوع السيارة، جديدة أم مستعملة وتاريخ أول ترخيص مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية. وبمجرد تعبئة هذه البيانات سوف يقوم التطبيق بإظهار المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المرفقة بقرار مجلس الوزراء المنظم لهذا الأمر.

- إذا لم تكن السيارة التي أدخلت بياناتها ضمن السيارات الواردة بالجداول المذكورة، فسيكون عليك تقديم بعض البيانات و/أو المستندات عن السيارة على نموذج استعلام خاص عبر التطبيق، وستتولى مصلحة الجمارك تقدير المبلغ النقدي المستحق عن السيارة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديم الاستعلام مستوفيا.

هل سأطالَب بسداد أي مبالغ أخرى لدى إتمام إجراءات الإفراج الجمركي عن السيارة في مصر؟



- لن يتم مطالبتك بسداد أية مبالغ تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسبة الواقعة الاستيرادية حتى تمام الإفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول. ومع ذلك، فمن الوارد تحصيل مبالغ أخرى بسيطة بالجنيه المصري، لا تسترد، لصالح شركة (MTS)، أو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أو وزارة الداخلية، كمقابل خدمات عن بعض إجراءات المعاينة أو الفحص والمطابقة الروتينية.

التحويل مبلغ الوديعة لحساب وزارة المالية



كيف سأقوم بتحويل المبلغ النقدي المستحق؟



- بعد فتح الحساب والقيام بالتسجيل المبدئي للسيارة، ستوافى عبر حسابك بالتطبيق الإلكتروني بأمر دفع بالمبلغ النقدي المستحق، لتقوم بتحويله من حسابك البنكي في بلد الإقامة إلى حساب وزارة المالية رقم (173100167) بالبنك الأهلي المصري. يجب أن يتم التحويل خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء المنظم لذلك، ويراعى التحقق من أن يتم التحويل بعملة الدولار الأمريكي، وأن يكون شاملا كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق عن السيارة دون خصم أي مبالغ مقابل مصروفات أو رسوم إدارية أو عمولات تحويل بنكية تحت أي مسمى، كما يتعين عليك تحمل فروق تحويل العملة من عملة دولة الإقامة إلى الدولار الأمريكي، لأنه لن يعتد بسداد أي مبلغ لا يغطي كامل قيمة المبلغ النقدي المستحق.

أنا أقيم بدولة يُحظر فيها لغير رعاياها فتح حساب بنكي، كيف يمكن لي الاستفادة من احكام القانون؟



- يتعين عليك في هذه الحالة الحصول على شهادة بهذا المضمون من وزارة الخارجية أو إحدى البعثات التي تعينها لإصدار هذه الشهادة، وتستثنى في هذه الحالة من شرط التحويل من الحساب البنكي بذات دولة الإقامة. وبالتالي يكون لك التحويل من خلال شركات تحويل الأموال الموجودة في دولة الإقامة.

لدى تخوف من تداول بيانات حسابي البنكي وكشف الحساب الخاص المطلوب؟



- لن يتم الاطلاع على البيانات البنكية الخاصة بك أو فحصها إلا من خلال المختصين بالبنك المركزي المصري ولن يتم تداولها مع أي جهات أخرى داخل الدولة، ولذلك فهي محمية بنصوص حماية سرية البيانات البنكية.

ما الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى رفض إصدار الموافقة الاستيرادية؟



- سيكون الرفض في جميع الأحوال مستندا إلى نتيجة الفحص، وبالتالي فإن الرفض قد يعود إلى أي مما يأتي:

1- إذا توافرت شكوك جدية حول أن مصدر تدبير المبلغ النقدي المستحق كان من داخل البلاد، على سبيل المثال: إذا تبين من كشف الحساب البنكي أنه لا يوجد حركات إيداع أو أرصدة حقيقية سابقة تكفي لتغطية المبلغ النقدي المستحق، أو إذا كان الحساب قد تلقى تحويلات بنكية غير مبررة بالعملة الأجنبية من مصر.

2- إذا ثبت عدم استيفاء أي شرط من الشروط المنصوص عليها بالقانون أو عدم رفع المستندات المطلوب رفعها في مرحلة التسجيل المبدئي.

3- إذا كانت المستندات ظاهرة التزوير.

البنك المفتوح فيه حسابي في دولة الإقامة لا يصدر شهادات بنكية تفيد أن رصيد حساب الطالب البنكي الذي تم التحويل منه كان يغطي قيمة المبلغ النقدي المستحق قبل ثلاثة اشهر من تاريخ التحويل. ما العمل في هذا الحالة؟

- في هذه الحالة، يكتفى بتقديم كشف حساب بنكي مبينا به حركات الإيداع والسحب عن ستة أشهر سابقة على تاريخ التحويل.

ما مصير المبلغ النقدي الذي قمت بتحويله إذا أسفر الفحص عن رفض منحي الموافقة الاستيرادية؟



- إذا أسفر الفحص عن رفض إصدار الموافقة الاستيرادية، فسوف يتم إخطارك على حسابك الإلكتروني بالرفض، وخلال خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض، سوف يتم رد المبلغ النقدي الذي قمت بتحويله على ذات الحساب البنكي المحول منه بذات عملة الحساب، مخصوما منه مصاريف التحويل.

الموافقة الاستيرادية:



كيف سأحصل على الموافقة الاستيرادية؟



- هي موافقة صادرة عن وزارة المالية، وستوافى بها على حسابك على التطبيق الإلكتروني خلال سبعة أيام عمل من تاريخ دخول المبلغ حساب وزارة المالية، وبموجبها يحق لك إتمام إجراءات التسجيل النهائي للسيارة واستيرادها خلال مدة أقصاها سنة ميلادية من تاريخ إصدارها. وتصدر هذه الموافقة بعد فحص كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، والتأكد من استيفاء الشروط.

هل أستطيع العدول عن استكمال إجراءات الاستيراد بعد صدور الموافقة الاستيرادية؟



- نعم، ولكن يكون الاسترداد في هذه الحالة بعد انقضاء مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية (عام من تاريخ إصدارها).

أسئلة أخرى:

متى يجوز لي استبدال السيارة التي سبق لي تسجيلها أول مرة؟



- يجوز لك في أي وقت استبدال السيارة ما دام لما يتم إجراء التسجيل النهائي وإصدار رقم (ACID) من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات.

في حالة الاستبدال، هل تصدر لي موافقة استيرادية بمدة صلاحية (سنة) جديدة؟

- لا، في حالة الاستبدال، فإن الموافقة الاستيرادية الجديدة تستكمل ما تبقى من مدة الموافقة الاستيرادية السابقة. على سبيل المثال: إذا تم الاستبدال بعد خمسة أشهر من تاريخ إصدار الموافقة الاستيرادية السابقة، فإن الموافقة الاستيرادية الجديدة ستكون صلاحيتها سبعة أشهر فقط.

هل يحق لي تغيير ميناء الشحن في الموافقة الاستيرادية الجديدة؟



- نعم، ما دام كان ميناء الشحن الجديد يقع في دولة الإقامة ذاتها أو في دولة تتمتع بذات المعاملة الجمركية.

أنا أقيم في دولة حبيسة ليس لها موانئ بحرية، فكيف أقوم بشحن السيارة؟



- إذا لم يكن باستطاعتك شحن السيارة من أحد الموانئ البرية في دولة الإقامة (الحبيسة)، فبإمكانك الشحن من أي دولة تتمتع في علاقتها بجمهورية مصر العربية بذات المعاملة التجارية الجمركية.