بعد الاداء القوي أمس

تباين اداء مؤشرات البورصة بداية تعاملات اليوم

الاقتصاد
البورصة المصرية
البورصة المصرية

سجلت مؤشرات البورصة تباين للاداء بعد الانتعاشة التى حققتها على مدار الجلسات الماضية، ولا سيما على الاسهم القيادية التى جعلت المؤشر الرئيسي يتجاوز مستويات ماومة هتة ويتحول إلى الربحية منذ بداية العام.

 

وسجل المؤشر الرئيسي بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، تراجعات طفيفة 0.02%  ليصل إلى 12133 نقطة، كما رتفع المؤشر “ egx70”  متساوي الاوزان 0.13% 2286.24 نقطة،  وزاد مؤشر “ egx100 ” الاوسع نطاقا بنسبة 0.15% ليصل إلى مستويات 3352.77 نقطة.

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