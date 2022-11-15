تباطؤ ارتفاع مستويات التضخم في السعودية

أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022، تباطوء ارتفاع معدل التضخم في ليسجل 3% خلال أكتوبر من 3.1% في سبتمبر.

واشار ت البيانات الاقتصادية، إلى أن مجموعة الأغذية والمشروبات لا تزال هي المؤثر الأكبر في التضخم، حيث سجلت الأسعار زيادة بـ 4.4%، وذلك مع ارتفاع أسعار الأغذية بـ 4.6%، كما سجل قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى ارتفاعًا بـ 3.3%، كما سجل قسم النقل ارتفاعًا بـ 4.4% مدفوعًا بارتفاع أسعار شراء المركبات بـ 5.8%.