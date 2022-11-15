تفاصيل انطلاق الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني



انطلقت صباح اليوم أعمال الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية المقام في جدة، والذى تنظّمه القوات البحرية الملكية السعودية في الفترة من 15 - 17 نوفمبر 2022م، وذلك بمشاركة أكثر من 37 من قادة ورؤساء الجهات المعنية بالبيئة البحرية، بالإضافة إلى بحريات 15 دولة شقيقة وصديقة، وكذلك مشاركة مختصين وخبراء عسكريين وأكاديميين من داخل وخارج المملكة، وسوف تعرض لكم بوابة الفجر الإلكترونية من خلال هذا المقال أبرز ما جاء خلال الملتقي من اهداف وفعاليات.

شعار الملتقي البحري السعودي الدولي

ويرفع الملتقى البحري السعودي الدولي الثاني في جدة، شعار “حماية الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية من تهديد الأنظمة غير المأهولة”.



اهداف الملتقي البحري السعودي الدولي

ويهدف الملتقى البحري السعودي الدولي في نسخته الثانية إلى تبادل وجهات النظر ومناقشة التحديات التي تواجه الوحدات البحرية والمواقع الحيوية الساحلية وسبل حمايتها، وكيفية التعامل مع التهديدات والتي تؤثر على الاقتصاد العالمي وضمان سلامة الممرات البحرية.

ابرز فعاليات الملتقي البحري السعودي الدولي

يشهد الملتقى البحري السعودي الدولي، عقد جلسات خاصة بحضور خبراء في مجال التكنولوجيا وأكاديميين، بجانب معرض مصاحب يقوم علي مشاركة أبرز الشركات المحلية والإقليمية والدولية، من أجل عرض أحدث المعدات والتقنيات والأنظمة في مجال الأمن البحري.

ويدور الملتقى البحري السعودي حول 5 محاور استراتيجية، وسيتناولون في الجلسة الأولى محور " تطور الأنظمة المضادة للأنظمة غير المأهولة"، وخلال الجلسة الثانية سيتم تناول المحور الثاني وهو "التحالفات العسكرية ودورها في مواجهة تهديد الأنظمة غير المأهولة"، ومحور "الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني للحماية من الأنظمة غير المأهولة" وسيتم تناوله خلال الجلسة الثالثة،

كما يتم تناول محور "التعاون بين القطاعين العسكري والمدني للحماية ضد الأنظمة البحرية غير المأهولة" وسيتم تناوله خلال الجلسة الرابعة، وختامًا في أخر جلسة سوف يتم تناول محور "حماية البنية التحتية ومصادر الطاقة".

قائمة المتحدثين

تضم قائمة المتحدثين، أمين عام المنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وكبير محللي معهد العلاقات الإستراتيجيه الأسترالي الدكتور مالكولم ديفيس، ومدير مركز الدراسات الأمنية والاستخباراتية بجامعة أكرون بأمريكا البروفيسور كارل كالتنثالر، ونائب قائد القوات الأوروبية لمكافحة القرصنة بالقرن الأفريقي اللواء باولو سبانيوليتا، كما سيشارك رئيس منظمة KSF للفضاء الدكتور محمد الكيالي، ورئيس هيئة عمليات قوات الدفاع الجوي اللواء الركن أحمد بن شريثان الجهني، وقائد مجموعة تدريب وتقييم الأسطول الغربي العميد البحري الركن أحمد بن محمد العسيري، وضابط الخطط بعمليات قيادة القوات الجوية العقيد الطيار الركن محمد العسيري، ومدير العمليات بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان العميد الركن إبراهيم بن أبكر شراحيلي، ومدير مركز تطوير القيادات بالمديرية العامة لحرس الحدود العقيد البحري الدكتور نعيم الجهني، ونائب الرئيس للسياسات والتشريعات في الهيئة العامة للموانئ الكابتن يوسف بن محمد الحصان.

أبرز المتحدثين

ومن أبرز متحدثي الملتقى، رئيس أركان القوات البحرية الباكستانية الفريق أول البحري الركن محمد بن أمجد خان نيازي، ونائب قائد القيادة المركزية والأسطول الخامس الأمريكي بالبحرين اللواء شون بيلي، وقائد القوة المختلطة (150) في البحرين العميد البحري الركن عبدالله بن متعب المطيري، وقائد التنظيم الدولي للأمن البحري في البحرين العميد بن ألدوس، وقائد القوات الفرنسية العميد امانويل سلارس.