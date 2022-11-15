عاجل| بأيدي مصرية.."قطر" تسك عملاتها المعدنية لكأس العالم2022

استعداد لكأس العالم 2022، قامت دولة قطر بسك نقود معدنية تذكارية مصنوعة من النيكل والذهب والفضة، احتفالات باستضافة هذا الحدث الهام على أراضيها، بالتعاون مع شركة MDM الألمانية صاحبة ترخيص FIFA لسك العملات التذكارية لبطولات كأس العالم.

ومن المفاجئة أن سك تلك العملات تمت بأيدي مصريه، حيث كشف حاتم عرفة أحد الخطاطين المصريين عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي أنه شارك في عملية سك العملات التذكارية لكاس العالم 2022 بقطر من خلال قيام الشركة المنفذه بإسناد إليه تنفيذ الكتابات التي يتم نقشها عليها.

وقال " عرفه"، " على الرغم من حزن كثير من المصريين على عدم مشاركة منتخبنا في كأس العالم، إلا أنه كان لنا بصمة قوية بالمساهمة في تصميم العملات التذكارية للبطولة.

إبراز الهوية العربية في التصميم :

وتابع، "وبالطبع نظرا لاستضافة قطر لكأس العالم كأول دولة عربية كان لا بد أن يكون هناك بصمة عربية على العملات التي يتم سيتم سكها؛ لذلك حرصنا على أن تكون الكتابة عليها بخط الثلث العربي، مشيرا إلى قيامه بتسليم تصاميم الكتابات الخاصة على تلك العملات منذ عام ونصف، وأن الأمر لم يكن بالسهل عليه كخطاط وهذا ما تظهره شكل التكوينات الخطية البحتة التي نفذتها.

و تم استخدام كتابات “عرفه” في 8 تصاميم من العملات التذكارية التى سيتم طرحها مع انطلاق كأس العالم.

تصاميم من الذهب والفضة :

وتشمل فئات النقود التذكارية التى سيتم إطلاقها للبيع بالتزامن مع انطلاق مباريات كأس العامل في 20 نوفمبر وهي عملات غير قابلة للتداول، فئة 1 ريال ومصنوعة من النيكل بوزن 9.59 جرام، و5 ريال مصنوعة من الفضة وزن 31.1 جرام درجة نقاء 99%، و10 ريال من الفضة بوزن 155 جرام، بالاضافة إلى أنه تم صك عملات ذهبية بدرجة نقاء 99.9% من فئة 10 ريال بوزن 7.78 جرام، و20 ريال وزن 31.1 جرام و100 ريال بوزن 155.5 جرام.

وعكست تصاميم تلك العملات على الوجهين الجمع بين تاريخ دول قطر واستضافتها هذا الحدث، حيث تم تصميم عليها رسومات لـعلم دولة قطر، والملاعب التى تستضيف البطولة، و كأس العالم، و تميمة البطولة لعيب، واحتفالات الجماهير واللاعبون.

وكان البنك المركزي القطري بالتزامن مع اطلاقه العملات المعدنية، أطلق عدد من عملات ورقية لتعتبر أول عملة ورقية تذكارية يصدرها مصرف قطر المركزي باستخدام مادة البوليمر.