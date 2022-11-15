وزارة الاسكان تمنح تيسيرات لشراء الاراضي الاستثمارية بـ12 مدينة جديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم إقرار عدد من التيسيرات بقطع الأراضي (الخدمية – بنشاط عمراني متكامل) التي يتم طرحها ضمن الفرص الاستثمارية، بـ12 مدينة جديدة، وهى (الفيوم الجديدة – غرب قنا – الفشن الجديدة – ملوى الجديدة – توشكي الجديدة – أخميم الجديدة – سلام – رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة – أكتوبر الجديدة)، وتسري تلك التيسيرات على قطع الأراضي الاستثمارية التي يتم طرحها بالموقع الإلكتروني للهيئة بعد صدور القرار، مؤكدًا أن تلك التيسيرات تأتى حرصًا من الهيئة على تشجيع الاستثمار فى تلك المدن، والإسراع بمعدلات تنميتها، وتوفير الفرص الاستثمارية وفرص العمل بها، مما يزيد من معدلات السكن بتلك المدن، ومعظمها من مدن الجيل الرابع.





وأوضح وزير الإسكان، أنه تم إقرار تلك التيسيرات بعد موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عليها، وتشمل، ما يلى، استثناء المدن المذكورة من شرط تقديم سابقة الخبرة عند التقدم للحصول على الأراضي، وتخفيض كل من، جدية الحجز التي يتم سدادها عند تقديم الطلب لتصبح 5 % بدلًا من 10 %، وكذا نسبة استكمال الدفعة المقدمة وفقًا لما يلى، 5 % للأنشطة الخدمية التالية (التعليمي – الصحي – الفندقي – النوادي)، وللأنشطة العمرانية بمساحة أكبر من 50: 200 فدان، و10 % للأنشطة الخدمية التالية (التجاري – الإداري – وغيرها)، وللأنشطة العمرانية بمساحة حتى 50 فدانًا.





وأشار الوزير، إلى أن التسيرات تشمل أيضًا، منح فترة سماح قدرها 6 أشهر من سداد الأقساط، ليستحق أول قسط خلال عام من تاريخ إخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، على أن يتم سداد الفوائد المستحقة عن تلك الفترة، ومنح الشركات التي تنتهي من تنفيذ وتشغيل كامل المشروعات بقطع الأراضي الخدمية قبل انتهاء المدة الأصلية المقررة للتنفيذ بحد أدني عام نسبة خصم 5 % من قيمة الأرض بما لا يقل عن تكلفة المرافق، ومنح المشروعات العمرانية المتكاملة بمساحة 20 فدانًا فأكثر مهلة إضافية للتنفيذ لمدة عام واحد يضاف لمدة التنفيذ المسموح بها للمشروع.