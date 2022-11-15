ننشر جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى

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كأس العالم 2022
كأس العالم 2022

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق منافسات النسخة التي تحمل رقم 22 في بطولات كأس العالم، والتي تستضيفها قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخبًا تم تقسيمهم إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 4 منتخبات من مختلف قارات العالم، لذا يرغب العديد في معرفة جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى. 

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم 2022، بالمباراة الافتتاحية التي ستجمع بين المنتخب القطرى ونظيره الإكوادوري يوم الأحد الموافق 20 نوفمبر 2022، على أرضية ملعب "البيت".

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى، وهي على النحو التالي:-

جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى 

ويضم جدول مباريات كأس العالم 2022 المجموعة الأولى، منتخب قطر البلد المستضيف للبطولة، منتخب هولندا، منتخب السنغال، ومنتخب الإكوادور.

وجاء جدول مباريات المجموعة الأولى في بطولة كأس العالم 2022، كالتالى:

الأحد 20 نوفمبر – الجولة الأولى

قطر × الإكوادور في تمام الساعة 6 مساءا على ملعب البيت – المجموعة الأولى – مباراة الافتتاح

الإثنين 21 نوفمبر – الجولة الأولى

السنغال × هولندا في تمام الساعة 6 مساءا على ملعب الثمامة – المجموعة الأولى

الجمعة 25 نوفمبر – الجولة الثانية

قطر × السنغال في تمام الساعة 3 عصرا على ملعب الثمامة – المجموعة الأولى

هولندا × الإكوادور في تمام الساعة 6 مساءا على ملعب خليفة الدولى – المجموعة الأولى

الثلاثاء 29 نوفمبر – الجولة الثالثة

الإكوادور × السنغال في تمام الساعة 5 مساءا على ملعب خليفة الدولي – المجموعة الأولى

هولندا × قطر في تمام الساعة 5 مساءا على ملعب البيت – المجموعة الأولى

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