تعرف على موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب التعليم الأساسي والجامعي

ارتفعت معدلات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، من قبل معظم الطلاب وأولياء أمورهم، لمعرفة كافة التفاصيل حول موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب التعليم الأساسي والجامعي.

وأعلنت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2022/2023، ومنها موعد امتحانات الترم الأول 2023 وإجازة النصف الأول من العام الدراسي، لذا زادت عمليات البحث عبر محرك البحث العالمي "جوجل" من قبل أولياء الأمور والطلاب.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، موعد امتحانات الترم الأول 2023 حسبما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمجلس الأعلى للجامعات، وهي على النحو التالي:-

موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب التعليم الأساسي

وبحسب الخريطة الدراسية لطلاب التعليم الأساسي للطلاب في المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، فإن موعد امتحانات الترم الأول 2023، سيكون من المقرر لها 14 يناير المقبل.

موعد امتحانات الترم الأول 2023 لطلاب الجامعات

أما المجلس الأعلى للجامعات فقد أعلن أن موعد امتحانات الترم الأول 2023، تبدأ من 9 يناير 2023، وتنتهي 26 من الشهر نفسه.

الخريطة الدراسية لطلاب التعليم الأساسي 2023

وجاءت الخريطة الدراسية لمراحل التعليم الأساسي 2023، وفق المعلن من وزارة التربية والتعليم كالتالي:

بداية الترم الأول السبت 1 أكتوبر 2022.

موعد امتحان الفصل الدراسي الأول 14 يناير 2023

إجازة النصف الأول من العام مدتها أسبوعين بداية من السبت 28/ 1/ 2023 وحتى الخميس 9/ 2/ 2023 لمدة أسبوعين.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني للمدارس 12/ 2/ 2023 ويستمر حتى الخميس 8/ 6/ 2023.

الخريطة الدراسية لطلاب الجامعات

أما المجلس الأعلى للجامعات، فأعلن عن الخريطة الزمنية للدراسة بالجامعات، التي جاءت كالآتي:

بداية العام الدراسي مطلع أكتوبر الجاري، وتستمر حتى 5 يناير

تبدأ اختبارات الترم الأول بداية من 9 يناير 2023، وتنتهي في 26 من نفس الشهر

تكون إجازة الفصل الدراسي الأول من السبت 28 يناير وحتى الخميس 9 فبراير

يبدأ الفصل الدراسي الثاني 11 فبراير، وينتهي الخميس 1 يونيو 2023

يتم عقد اختبارات نهاية العام خلال شهر يونيو.