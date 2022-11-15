تبدأ من 75 جنيها.. تعرف على أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022

مع دخول فصل الشتاء، تزداد عمليات البحث عن أسعار الملابس الشتوية، والبحث عن أرخص المناطق التي تبيع الملابس بأسعار مخفضة، لذا يبحث الكثيرون عن أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022 ووكالة البلح، والتي تبدأ أسعارها من 75 جنيها حتى 550 جنيه، وذلك باختلاف القطع.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022 ووكالة البلح أيضا، وهي على النحو التالي:-

أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022

وتتراوح أسعار الملابس الشتوية في العتبة 2022، ما بين 75 جنيهًا إلى 550 جنيهًا، وذلك حسب القطعة، والتي جاءت كالآتي:

- تي شيرت شتوي ألوان رجالي وحريمي يبدأ سعره ما بين 75 إلى 120 جنيهًا.

- الجاكيت الجينز الثقيل حريمي ورجالي يتراوح سعره ما بين 150 إلى 300 جنيه.

- بلوزة ثقيلة خامة شتوية، تبدأ سعرها ما بين 85 إلى 150 جنيهًا، حسب الخامة والمقاس.

- الجاكت الصوف الحريمي من 120 وحتى 450 جنيها.

- الجاكيت الجلد الحريمي ما بين 250 إلى 550 جنيهًا.

- الفستان الشتوي تراوح ما بين 110 إلى 250 جنيهًا.

- وصل سعر الجاكت الفرو نحو 200 جنيه.

- بالطو حريمي طويل ألوان ما بين 200 إلى 500 جنيه.

- بالطو حريمي قصير ألوان ما بين 150 إلى 350 جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوية في وكالة البلح 2022

وبالنسبة لمنطقة وكالة البلح، اختلفت أسعار الملابس الشتوية عن الموجودة في منطقة العتبة بشكل بسيط، والتي جاءت كالآتي:

- السويت شيرت تراوح ما بين 65 إلى 120 جنيها.

- الجاكت الجينز ما بين 180 إلى 470 جنيها.

- البنطلون الجينز ما بين 75 إلى 350 جنيها.

- الجاكيت الجلد الرجالي من 175 جنيهًا إلى 500 جنيه، الحريمي يبدأ من 200 إلى 700 جنيه حسب الخامة والحجم.

- الترنج الشتوي للأطفال من 110 إلى 350 جنيهًا.

- الجاكت الأطفالي بين 150 إلى 470 جنيهًا.