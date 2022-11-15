أسعار الذهب في الصاغة اليوم الأربعاء 16-11-2022.. ارتفاع المعدن الأصفر ببداية التعاملات

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب في بداية تعاملات الصاغة اليوم الأربعاء، ليصعد جرام الذهب عيار 21 بنحو جنيهان، وارتفع المعدن الأصفر عالميًا بالقرب من أعلى مستوي فى 3 أشهر.

أسعار  الذهب الأن  : 

 

سعر الذهب عيار ٢١:   1268   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:   1449.25   جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:   1086.75   جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:   845.25   جنيه

سعر الجنيه الذهب 10144  جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب بالقرب من أعلى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الثلاثاء، مدعومًا بآمال أن يتبنى مجلس الاحتياطي الفيدرالي نهجًا أقل تشددًا بشأن رفع أسعار الفائدة في المستقبل، على الرغم من أن ارتفاع الدولار أبقى المكاسب تحت السيطرة.

وارتفعت أسعار  الذهب الفوري 0.74 بالمئة إلى 1782.58 دولارًا للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 17 أغسطس، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1776.40 دولارًا للأوقية.

 

 

وقال كليفورد بينيت، كبير الاقتصاديين في إيه سي سي سيكيوريتيز: «شهد الذهب ارتفاعًا قويًا للغاية من 1،618 دولارًا للأونصة وهو الآن مستحق لبعض التوحيد على المدى القصير». «مع ذلك، يبقى الخطر العام السائد في الاتجاه الصعودي إلى حد كبير». مضيفًا: «كان العامل المحفز للاندفاع القوي الأخير هو تصحيح الدولار الأمريكي جزئيًا».

 

ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 150 دولارًا منذ انخفاضها إلى أدنى مستوى لها في شهر في وقت سابق من هذا الشهر، حيث أظهرت البيانات ارتفاعًا طفيفًا في معدل البطالة في الولايات المتحدة في أكتوبر، وأدى تباطؤ التضخم إلى تفاؤل بنك الاحتياطي الفيدرالي بتباطؤ الاقتصاد، مما أدى إلى انخفاض حاد في الدولار.

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