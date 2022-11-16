أسعار الريال السعودي اليوم الأربعاء 16-11-2022

استقرت أسعار الريال السعودي في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، في البنوك المصرية مع وجود زيادة للطلب على العملة السعودية.
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.47 جنيه
|6.49 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.46 جنيه
|6.50 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.45 جنيه
|6.51 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك CIB
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.47 جنيه
|6.50 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.47 جنيه
|6.49 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.48 جنيه
|6.51 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.28 جنيه
|6.52 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العربية
وتنشر بوابة الفجر الإلكترونية، سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك العربية، وجاءت كما يلي:
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك المصري الخليجي
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.27 جنيه
|6.50 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك أبو ظبي الإسلامي
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.49 جنيه
|6.50 جنيه
سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك العربي الأفريقي
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر الشراء»
|سعر الريال السعودي اليوم «سعر البيع»
|6.33 جنيه
|6.52 جنيه