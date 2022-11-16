أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 16-11-2022

استقرت أسعار الدولار مقابل الجنيه في بداية التعاملات في البنوك، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات الأسبوع الماضى لتعاود الاستقرار.

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك المصرية

البنك سعر الشراء سعر البيع البنك المركزي المصري 24.37 جنيه 24.45 جنيه البنك العربي الإفريقي الدولي 24.38 جنيه 24.45 جنيه بنك البركة 24.32 جنيه 24.42 جنيه مصرف أبو ظبي الإسلامي 24.43 جنيه 24.46 جنيه بنك قناة السويس 24.36 جنيه 24.46 جنيه بنك سايب 24.36 جنيه 24.46جنيه المصرف العربي الدولي 24.36 جنيه 24.46 جنيه البنك التجاري الدولي 24.41 جنيه 24.46 جنيه بنك كريدي أجريكول 24.36 جنيه 24.46 جنيه بنك التنمية الصناعية 24.36 جنيه 24.46 جنيه بنك بلوم مصر 24.36 جنيه 24.46 جنيه مصرف أبوظبي التجاري 24.36 جنيه 24.46 جنيه ميد بنك 24.41 جنيه 24.46 جنيه البنك المصري الخليجي 24.43 جنيه 24.46 جنيه بنك مصر 24.36 جنيه 24.41 جنيه البنك الأهلي المصري 24.36 جنيه 24.41 جنيه

متوسط أسعار الصرف في السوق بالجنيه المصري اليوم

شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينًا في الفترة الماضية بين هبوط وارتفاع، متأثرة بقرارات الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية التي تحاول جاهدة السيطرة على سعر الصرف بعد ارتفاع الدولار بشكل كبير بعد قراره برفع الفائدة، وقد شهدت العملات الأجنبية ارتفاعًا كبيرًا بعد قرار المركزي المصري برفع الفائدة 2%، ثم بدأت في الاستقرار نسبيًا.

وتستعرض بوابة الفجر الإلكترونية للقراء والمتابعين متوسط أسعار العملات في السوق المصرية بالبنك المركزي والتي جاءت كالآتي: