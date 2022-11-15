الآن.. رابط أندرويد وIOS لتسجيل سيارات المصريين بالخارج عبر تطبيق إلكتروني

كشفت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن طرح تطبيق إلكتروني لتسجيل سيارات المصريين في الخارج، وذلك تنفيذا لما ورد بالقانون رقم 161 لعام 2022.

وأوضحت "جندي" في بيان اليوم، أن إطلاق التطبيق الإلكتروني هدفه تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم.

وأكدت أن البيانات المسجلة على التطبيق ستكون مؤمنة معلوماتيًا وغير قابلة للاختراق تحت إشراف وزارة الاتصالات، مضيفة أن كل شخص سيقوم بالتسجيل بالرقم القومي والبريد إلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

رابط أندرويد وIOS لاستيراد سيارات المصريين بالخارج

وأضافت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن التسجيل سيكون متاح عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة بنظامي أندرويد وIOS، وبناءًا عليه يمكن تحميله من خلال متجر "جوجل بلاي Google Play" أو "آب ستور App Store".

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، ومن المقرر أن تبدأ اليوم الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2022 فترة الـ4 أشهر المخصصة لسداد المبالغ المالية.

ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج، استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار، وذلك مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، يحول من الخارج، لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.