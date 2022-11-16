أمطار رعدية.. بيان مهم من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء، الموافق الـ16 من نوفمبر 2022، في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية والتي تشهد سقوط أمطار تتراوح شدتها بين الخفيفة والرعدية.
حالة الطقس المتوقعة اليوم
وأوضحت الأرصاد الجوية أن حالة الطقس تشهد إلى توافر فرص سقوط الأمطار الرعدية أحيانا على بعض المحافظات على رأسها الإسكندرية والتي قد تمتد لمناطق من شمال البحيرة.
حالة الطقس اليوم الأربعاء
وحذرت الهيئة من حالة الطقس اليوم، حيث تشير التوقعات إلى سقوط الأمطار المتوسطة، والتي قد تتخللها بعض الخلايا الرعدية أحيانا على شمال غرب مصر، وخاصة محافظة مطروح التي تغزر الأمطار عليها.
توقعات حالة الطقس
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه تم رصد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على غرب الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحرى، والتى تصل خفيفة إلى مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.
بيان حالة الطقس اليوم
ولفتت الهيئة إلى أن حالة الطقس اليوم الأربعاء 16-11-2022 تتخللها سيطرة لمجموعات من السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من الإسكندرية وشمال غرب الدلتا ومناطق أخرى من السواحل الشمالية على رأسها مرسى مطروح والعلمين.
حالة الطقس وارتداء الملابس الشتوية
ودعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية جموع المواطنين إلى ضرورة ارتداء الملابس الثقيلة اليوم، حيث يشهد الطقس انخفاضا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية.
حالة الطقس وظهور السحب
كما توقعت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم استمرار ظهور السحب على مناطق شمال الجمهورية، الصحراء الغربية والمناطق الجبلية، يصحبها هطول أمطار متفرقة على مدن الساحل الشمالي، تغزر أحيانًا خاصةً على الساحل الشمالي الغربي، كما تتشكل السحب الركامية على جنوب مرتفعات البحر الأحمر يصحبها هطول أمطار غزيرة، بينما تظهر السحب المرتفعة على مناطق وسط وجنوب البلاد.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 16-11-2022
القاهرة 23 15
الإسكندرية 23 16
مرسى مطروح 22 15
دمياط 23 15
بورسعيد 23 16
العريش 23 15
المنصورة 24 12
كفر الشيخ 24 13
دمنهور 23 13
طنطا 23 13
شبين الكوم 24 13
الزقازيق 24 13
العاشر من رمضان 24 14
الإسماعيلية 24 13
السويس 24 14
الفيوم 23 14
بني سويف 24 13
المنيا 23 11
أسيوط 23 11
سوهاج 23 13
قنا 25 15
الأقصر 25 16
أسوان 26 14
شرم الشيخ 26 19
الغردقة 27 19
حلايب 28 24
الخارجة 26 11
سيوة 25 9
نخل 20 8
سانت كاترين 17 4