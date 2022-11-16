عاجل..اتفاق جديد بين مصر والأمارات لإنتاج الهيدروجين الأخضر بمنطقة قناة السويس

الاقتصاد
الهيدروجين الاخضر
الهيدروجين الاخضر

قالت شركات مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة وإنفينيتي باور وحسن علام للمرافق يوم الأربعاء، إنها وقعت اتفاقية إطارية مع مؤسسات مدعومة من الدولة في مصر لتطوير مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة اثنين جيجاوات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

كان الكونسورتيوم الذي تقوده مصدر قد وقع مذكرتي تفاهم في أبريل مع كيانات مصرية لتطوير محطتين لإنتاج الهيدروجين الأخضر، إحداهما في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والأخرى على البحر المتوسط.

 

يستهدف الكونسورتيوم بلوغ طاقة أربعة جيجاوات بحلول عام 2030 وإنتاج ما يصل إلى 480 ألف طن من الهيدروجين الأخضر سنويا.

در الإماراتية للطاقة المتجددة وإنفينيتي باور حسن علام

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