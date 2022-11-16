سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022 بالبنوك العاملة في مصر

سعر الدولار اليوم، تشهد محركات البحث العديد من العمليات المهمة للكثيرين على مدار الساعة، وعلى رأسها سعر الدولار وأسعار بقية العملات الأجنبية، وأسعار الذهب في ظل الاضطرابات التي يشهدها العالم.

سعر الدولار اليوم

ويتساءل الكثيرون عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-1-2022 بالبنوك العاملة في جمهورية مصر العربية، والذي شهد استقرارا ملحوظا في بداية التعاملات، لتستقر شاشات البورصة في قيمة سعر الدولار للبيع والشراء داخل البنوك العاملة بمصر، وتترقب أسعار الدولار تحركات جديدة على مدار الأيام المقبلة.

سعر الدولار اليوم الأربعاء

وووصل سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنك المركزي إلى 24.39 جنيه للشراء، و24.47 جنيه للبيع، وسجل سعر الدولار في البنك الأهلي 24.38 جنيه للشراء، و24.43 جنيه للبيع.

وتستعرض "بوابة الفجر" لقرائها الكرام سعر الدولار اليوم الأربعاء 16-11-2022 في السطور التالية:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزى

سجل سعر الدولار في البنك المركزى المصرى 24.39 جنيه للشراء و24.47 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 24.38 جنيه للشراء و24.43للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدولار في بنك أبوظبي الإسلامي 24.45 للشراء و24.49 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حقق سعر الدولار الأمريكى في بنك مصر عند 24.38 للشراء و24.43 للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول اليوم 24.38 للشراء و24.42 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك العربى الأفريقي الدولي

وصل سعر الدولار اليوم في بنك العربي الأفريقي الدولي إلى 24.40 للشراء و24.47 للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك المصرف المتحد

كما بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 24.38 للشراء و24.49 للبيع.