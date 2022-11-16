سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022 في مصر

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سعر الذهب
سعر الذهب

سعر الذهب اليوم، تعد أسعار الذهب من أكثر الموضوعات التي تشغل بال الكثيري، وتشهد قبالا بحثيا متزايدا على مدار اليوم، وخاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي ألقت بظلالها على المعدن الأصفر والعملات الأجنبية.

سعر الذهب اليوم

وشهد سعر الذهب اليوم الأربعاء الموافق 16-11-2022 اضطرابات ملحوظة تراوحت ما بين الارتفاع والانخفاض، وخاصة بعد قرار البنك المركزى الأخير برفع سعر الفائدة، حيث سجل الذهب عيار 21 اليوم 1261 جنيها.

سعر الذهب اليوم الأربعاء

وتستعرض "بوابة الفجر" في السطور التالية آخر تحديثات سعر الذهب في مصر أثناء بداية تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 16 نوفمبر 2022، وعقب قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة وارتفاع سعر الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصرالأربعاء 16-11-2022

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء 1441 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 21

وبلغ سعر الذهب اليوم الأربعاء عيار 21 في 1261 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم عيار 18 في مصر 

ووصل سعر الذهب عيار 18 الأربعاء 16 نوفمبر 2022 في مصر إلى 1081 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب 

ووصل سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء الموافق الـ16 نوفمبر 2022 في مصر، 10088 جنيهًا.

سعر الذهب اليوم الأربعاء 16-11-2022 عالميًا

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، في العقود الآجلة لتسجل الأوقية 1778.20 دولار أمريكى، بنسبة 0.11%، فيما انخفضت في العقود الفورية للـذهب لتسجل الأوقية سعر 1775.51 دولار أمريكي، بنسبة 0.16%.

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