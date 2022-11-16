عاجل.. تشكيل المجلس الاعلي للاستثمار برئاسة "السيسي"

الاقتصاد
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن المجلس الوزراء خلال إجتماعه اليوم رقم 217، موافقته على مشروع قرار المقدم ن رئيس الجمهورية   بتشكيل المجلس الاعلي للاستثمار وذلك لتذليل وبحث العقبات امام المستثمرون وسرعة البت في طلبتهم الاستثمارية.

 

وقال المجلس في بيانا له، إن عضوية  ادارة المجلس ستشكل برئاسة رئيس الجمهورية الرئي عبد الفتاح السيسي بالاضافة إلى عضوية كلا من مجلس الوزراء،  زمحافظ البنك المركزي، وعدد من الورزاء والجهات المعنية

 

وبحسب مشروع القانون سيتم انعقاد المجلس بناء على دعوة رئيس الجمهورية كل ثلاث شهور وكلما دعت الحاجة، وتصدر قرارته باغلبية الجاضريين، كما تلتزم اجهزة الدولة بتنفيذ كافة القرارات التى تصدر عنه.

 

 وتستهدف مصر حسب وزارة المالية، جذب استثمارات مباشرة لا تقل عن ١٠ مليارات دولار كل عام لضمان تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتوفير فرص عمل للشباب.

المجلس الأعلى للاستثمار

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