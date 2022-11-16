عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه

الاقتصاد
رفع سعر البيع الالزامي
رفع سعر البيع الالزامي للارز إلى 18 جنيه

أعلن مجلس الوزراء على موافقة  على رفع السعر الإلزامي لشراء الأرز بالأسواق إلى 18 جنيه للكيلو، وذلك لبعض الأنواع الفاخرة.

 

وقال المجلس في بيان، إنه وافق على مشروع قانوني  ينص على استثناء بعض شركات الأرز من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022.

 

ونص قرار رقم 66 لسنة 2022  بتحديد بيع الأرز بالسوق المحلي عند 12 جنيه لكيلو الأرز السائب و15 جنيه لكيلو الأرز المعبأ.

 

 

 ولكن اشتكت عدد كبير من الشركات خاصة التي تنتج أرز فاخر من ان تلك الاسعار لن تحقق لها الربحية، ما جعل وزير التموين تدرس منح لها  استثناء لها لرفع الأسعار  عن السعر  الإلزامي بموجب قرار تقدم به رسميا للوزارة ليتم دراسته والموافقة عليه. 

 

 

واضاف المجلس ان الشركات التى ستحصل على استثناء من تطبيق القرار هي التي تنتج الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعها عن 18 جنيها للكيلو.

الأكثر قراءة

عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه

عاجل.. الأهلي يقرر استعادة الدينامو بديلا للسولية

بث مباشر الارجنتين والامارات تويتر Twitter || مشاهدة الأرجنتين ضد الإمارات جودة عالية live تعليق عربي دون تقطيع

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية

بث مباشر لايف مباراة الامارات والارجنتين الودية اليوم الاربعاء 16-11-2022 | لايفً مشاهدة الامارات والارجنتين بلس koralive تويتر سريع

يلا شوت NÔW.. بث مباشر الارجنتين والامارات رابط twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين والامارات اليوم بث مباشر الودية إستعدادًا لكأس العالم 2022 LIVE HD

كورة لايف ADSportsTV بث مباشر الأرجنتين والامارات يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأرجنتين والامارات بث مباشر تعليق علي سعيد الكعبي رابط twitter

بث مباشر السعودية وكرواتيا تويتر Twitter || مشاهدة مباراة السعودية ضد كرواتيا اليوم الاربعاء 16-11-2022 جودة عالية HD رابط يلا شوت Yalla shoot