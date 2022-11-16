عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه

أعلن مجلس الوزراء على موافقة على رفع السعر الإلزامي لشراء الأرز بالأسواق إلى 18 جنيه للكيلو، وذلك لبعض الأنواع الفاخرة.

وقال المجلس في بيان، إنه وافق على مشروع قانوني ينص على استثناء بعض شركات الأرز من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022.

ونص قرار رقم 66 لسنة 2022 بتحديد بيع الأرز بالسوق المحلي عند 12 جنيه لكيلو الأرز السائب و15 جنيه لكيلو الأرز المعبأ.

ولكن اشتكت عدد كبير من الشركات خاصة التي تنتج أرز فاخر من ان تلك الاسعار لن تحقق لها الربحية، ما جعل وزير التموين تدرس منح لها استثناء لها لرفع الأسعار عن السعر الإلزامي بموجب قرار تقدم به رسميا للوزارة ليتم دراسته والموافقة عليه.

واضاف المجلس ان الشركات التى ستحصل على استثناء من تطبيق القرار هي التي تنتج الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعها عن 18 جنيها للكيلو.