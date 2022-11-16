عاجل| قرار جديد بشأن طرح بنك القاهرة بالبورصة

الاقتصاد
بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، موفقتها  على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة المصرية لتنتهي في 31/3/2023.

 

 


واشارت الرقابة المالية  إلى أن الموافقة  على  طلب البنك اعتماد الهيئة تفعيلًا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية شهر أغسطس الماضي والتي أجازت للهيئة الموافقة على مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

 وأكدت، أن التعديلات الاخيرة ة التي أقرها مجلس الإدارة سمحت للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة إنهاء إجراءات الطرح.
 

طرح بنك القاهرة في البورصة بنك القاهرة الرقابة المالية

الأكثر قراءة

عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه

عاجل.. الأهلي يقرر استعادة الدينامو بديلا للسولية

بث مباشر الارجنتين والامارات تويتر Twitter || مشاهدة الأرجنتين ضد الإمارات جودة عالية live تعليق عربي دون تقطيع

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية

بث مباشر لايف مباراة الامارات والارجنتين الودية اليوم الاربعاء 16-11-2022 | لايفً مشاهدة الامارات والارجنتين بلس koralive تويتر سريع

يلا شوت NÔW.. بث مباشر الارجنتين والامارات رابط twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين والامارات اليوم بث مباشر الودية إستعدادًا لكأس العالم 2022 LIVE HD

كورة لايف ADSportsTV بث مباشر الأرجنتين والامارات يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأرجنتين والامارات بث مباشر تعليق علي سعيد الكعبي رابط twitter

بث مباشر السعودية وكرواتيا تويتر Twitter || مشاهدة مباراة السعودية ضد كرواتيا اليوم الاربعاء 16-11-2022 جودة عالية HD رابط يلا شوت Yalla shoot