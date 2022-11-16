عاجل| قرار جديد بشأن طرح بنك القاهرة بالبورصة

أعلنت هيئة الرقابة المالية، اليوم الأربعاء، موفقتها على طلب بنك القاهرة بمد المهلة الخاصة بإنهاء إجراءات طرح أسهم البنك في البورصة المصرية لتنتهي في 31/3/2023.



واشارت الرقابة المالية إلى أن الموافقة على طلب البنك اعتماد الهيئة تفعيلًا للتعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية نهاية شهر أغسطس الماضي والتي أجازت للهيئة الموافقة على مد مهلة الطرح الخاصة بالشركات التي تم قيد أوراقها المالية قبل العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (122) لسنة 2017 الصادر بشأن تعديل قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، وذلك وفقًا لما تقدمه هذه الشركات للهيئة من مبررات وخطة زمنية ووفقًا لما تقدره الهيئة حسب موقف كل شركة.

وأكدت، أن التعديلات الاخيرة ة التي أقرها مجلس الإدارة سمحت للهيئة بتقدير موقف كل شركة وفق ما تقدمه من مبررات وخطط زمنية لمد مهلة إنهاء إجراءات الطرح.

