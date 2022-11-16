يترقب العديد من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، متابعة مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، لذا ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022.

ويبحث عشاق الكرة العربية والعالمية، عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب، "محمد بن زايد" في نادي الجزيرة بالإمارات.

وأعلنت قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، نقل فعاليات مباراة الأرجنتين والإمارات مجانا وعلى الهواء مباشرة، مع تغطية مميزة وفريدة من نوعها.

وفي السطور التالية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات، وتردد قناة دبي الرياضية التي أعلنت إذاعة المباراة المرتقبة اليوم، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الأرجنتين والإمارات ااودية اليوم

وتنطلق مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6.30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7.30 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات

ويأتي تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معامل الاستقطاب: أفقي – H

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12322.

الاستقطاب: عمودي – V.

معدل الترميز: 3000.

وتأتي المباراة في إطار استعداد منتخب التانجو الأرجنتيني، للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر يوم 20 نوفمبر الحالي، واستعدادات منتخب الإمارات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.