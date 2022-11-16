تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية

منوعات
أبو ظبي الرياضية
أبو ظبي الرياضية

يترقب العديد من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، متابعة مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، لذا ازدادت عمليات البحث عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022. 

ويبحث عشاق الكرة العربية والعالمية، عن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية، والمقرر إقامتها على أرضية ملعب، "محمد بن زايد" في نادي الجزيرة بالإمارات. 

وأعلنت قناتي أبوظبي ودبي الرياضيتين، نقل فعاليات مباراة الأرجنتين والإمارات مجانا وعلى الهواء مباشرة، مع تغطية مميزة وفريدة من نوعها.

وفي السطور التالية.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، فيما يلي، تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات، وتردد قناة دبي الرياضية التي أعلنت إذاعة المباراة المرتقبة اليوم، وهي على النحو التالي:-

موعد مباراة الأرجنتين والإمارات ااودية اليوم 

وتنطلق مباراة الأرجنتين والإمارات الودية، اليوم الأربعاء، في تمام الساعة 5.30 مساءًا بتوقيت القاهرة، والساعة 6.30 مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والساعة 7.30 مساءًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات

ويأتي تردد قناة أبو ظبي الرياضية AD sports على النحو التالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معامل الاستقطاب: أفقي – H

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة دبي الرياضية Dubai Sports

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12322.

الاستقطاب: عمودي – V.

معدل الترميز: 3000.

وتأتي المباراة في إطار استعداد منتخب التانجو الأرجنتيني، للمشاركة في بطولة كأس العالم المقرر إقامتها في قطر يوم 20 نوفمبر الحالي، واستعدادات منتخب الإمارات المتحدة للمشاركة في بطولة كأس الخليج العربي.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2022 قناة ابو ظبي الرياضية مباراة الأرجنتين والإمارات الودية الأرجنتين الإمارات

مواد متعلقة

ثبت الآن.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة على القمر الصناعي نايل سات 2022

الأكثر قراءة

عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه

عاجل.. الأهلي يقرر استعادة الدينامو بديلا للسولية

بث مباشر الارجنتين والامارات تويتر Twitter || مشاهدة الأرجنتين ضد الإمارات جودة عالية live تعليق عربي دون تقطيع

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية

بث مباشر لايف مباراة الامارات والارجنتين الودية اليوم الاربعاء 16-11-2022 | لايفً مشاهدة الامارات والارجنتين بلس koralive تويتر سريع

كورة لايف ADSportsTV بث مباشر الأرجنتين والامارات يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأرجنتين والامارات بث مباشر تعليق علي سعيد الكعبي رابط twitter

يلا شوت NÔW.. بث مباشر الارجنتين والامارات رابط twitter || مشاهدة مباراة الارجنتين والامارات اليوم بث مباشر الودية إستعدادًا لكأس العالم 2022 LIVE HD

بث مباشر السعودية وكرواتيا تويتر Twitter || مشاهدة مباراة السعودية ضد كرواتيا اليوم الاربعاء 16-11-2022 جودة عالية HD رابط يلا شوت Yalla shoot