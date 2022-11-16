المجموعة المالية هيرميس تحقق إيرادات تقترب من الضعف لتصل إلى 2.3 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022

نجحت المجموعة في تحقيق نمو استثنائي في إيرادات الربع الثالث من عام 2022، مدفوعًا بالنمو الملحوظ في أنشطة بنك الاستثمار وقطاع التمويل غير المصرفي، ومصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة

القاهرة في 16 نوفمبر 2022

أعلنت اليوم المجموعة المالية هيرميس– البنك الشامل في مصر وبنك الاستثمار الرائد في الأسواق الناشئة والمبتدئة والمتخصصة في خلق المبادرات ذات المردود الإيجابي – عن النتائج المالية والتشغيلية خلال الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغت الإيرادات 2.3 مليار جنيه، وهو نمو سنوي بمعدل 95%، وذلك بفضل الأداء القوي لقطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI)، ومصحوبًا بإضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال الربع الثالث من عام 2022. ومن ناحية أخرى، ارتفع صافي الربح قبل خصم الضرائب بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 650 مليون جنيه، وذلك على خلفية الأداء القوي لمختلف القطاعات التشغيلية بالمجموعة خلال نفس الفترة.

وفي هذا السياق أكد كريم عوض، الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة، أن المجموعة نجحت في تحقيق أداء استثنائي خلال الربع الثالث من عام 2022 بفضل قوة وتنوع نموذج أعمال المجموعة وقدرته على تجاوز مختلف التحديات التي خيمت على المشهد الاقتصادي العالمي، ومن بينها ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة، واضطرابات سلاسل الإمداد والتوريد، فضلًا عن تخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية وهي الخطوة التي قام بها البنك المركزي المصري مؤخرًا. فعلى صعيد أنشطة بنك الاستثمار، أكد عوض أن المجموعة نجحت في مواصلة تقديم خدماتها الاستشارية التي تضاهي المعايير العالمية فضلًا عن باقة الخدمات الابتكارية المتنوعة التي تقدمها، وهو ما أثمر عن إتمام 8 صفقات تنوعت ما بين الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين وأسواق الأسهم، ومن بينها اثنتين من كبرى صفقات الاستحواذ العابرة للحدود. كما نجح قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) في ترسيخ مكانته الرائدة في السوق المصري عبر تقديم باقة متكاملة من الخدمات المالية، وذلك بفضل قدرته على إبرام اتفاقيات الشراكة عالية القيمة والاستحواذ وضخ استثمارات في شركات جديدة. فقد تمكن القطاع من تنمية باقة المنتجات والخدمات التي يقدمها والاستفادة من مميزات الترابط والتكامل بين أصوله التابعة، وذلك على خلفية قيام شركة "تنميه" بالاستحواذ على شركة "فاتورة" واستحواذ شركة "ڤاليو" على شركة "باي ناس".وأشار عوض إلى أن إضافة نتائج aiBANK إلى القوائم المالية للشركة ساهم في تعزيز أداء المجموعة المالية هيرميس القابضة بفضل النمو المتزايد في إيرادات البنك خلال الفترات المالية المتتابعة.

وارتفع صافي الربح التشغيلي بمعدل سنوي 70% ليصل إلى 716 مليون جنيه، بينما تراجع صافي الربح بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية بمعدل سنوي 5% ليصل إلى 337 مليون جنيه، وذلك على خلفية ارتفاع الضرائب وحقوق الأقلية الناتجة عن إضافة إيرادات aiBANK على القوائم المالية للشركة خلال نفس الفترة.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت المصروفات التشغيلية بمعدل سنوي 108٪ لتبلغ 1.6 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، ويرجع ذلك إلى إضافة المصروفات التشغيلية لـ aiBANK، وزيادة المصروفات التشغيلية الخاصة بأنشطة كل من قطاعي بنك الاستثمار والتمويل غير المصرفي (NBFI) على خلفية زيادة الضغوط التضخمية وتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية خلال نفس الفترة.

بنك الاستثمار

وعلى صعيد أداء أنشطة بنك الاستثمار خلال الربع الثالث من عام 2022، فقد حقق نموًا ملحوظًا في الإيرادات بمعدل سنوي 60% لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، وذلك بفضل النمو القوي لمختلف أنشطة القطاع. فقد ارتفعت إيرادات قطاعي الوساطة في الأوراق المالية والترويج وتغطية الاكتتاب (Sell-Side) بمعدل سنوي 42% لتبلغ 597 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك على خلفية الأداء القوي الذي حققه كل قطاع. وارتفعت إيرادات قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بمعدل سنوي 96% لتصل إلى 209 مليون جنيه، على خلفية الصفقات الكبيرة التي نفذتها المجموعة، حيث تمكن القطاع من إتمام 8 صفقات خلال تلك الفترة تقدر بنحو 1.6 مليار دولار. وتضمنت هذه الصفقات استحواذ شركة «موانئ أبو ظبي» على حصة في شركتين مصريتين تعملان في مجال النقل البحري والشحن والتفريغ والتخزين، وهي أولى استثمارات الشركة الإماراتية في السوق المصري، بالإضافة إلى صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي (PIF) على حصة أقلية ضخمة في شركة «بي تك»، أكبر سلسلة متخصصة في تجارة وتوزيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية في السوق المصري، وغيرها من الصفقات. كما ارتفعت إيرادات قطاع الوساطة في الأوراق المالية بمعدل سنوي 24% لتصل إلى 388 مليون جنيه على خلفية الإيرادات القوية التي حققها القطاع من الصفقات التي نفذها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من عام 2022.

ومن ناحية أخرى، شهدت إيرادات قطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) نمو سنوي بمعدل 31% لتسجل 130 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، وذلك بفضل نمو أتعاب الإدارة التي ساهمت في ارتفاع إيرادات قطاع إدارة الأصول بمعدل سنوي 40% لتسجل 97 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، فضلًا عن ارتفاع إيرادات قطاع الاستثمار المباشر بمعدل سنوي 12% لتصل إلى 33 مليون جنيه. ورغم تراجع صافي الدخل من الفوائد، إلا أن إيرادات أنشطة ادوات الخزانة وعمليات سوق المال شهدت نموًا ملحوظًا بأكثر من الضعف لتسجل 363 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعة بالأرباح المحققة من فروق أسعار صرف العملات الأجنبية والخسائر غير المحققة على الاستثمارات خلال تلك الفترة.

قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI)

ومن جانب آخر، ارتفعت إيرادات قطاع التمويل غير المصرفي (NBFI) بمعدل سنوي 29% لتسجل 664 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعًا بالنمو القوي لشركة "ڤاليو" المتخصصة في خدمات الشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) لتعزيز نمط الحياة المتطور، بالإضافة إلى أنشطة التأجير والتخصيم تحت مظلة المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية. فقد ارتفعت إيرادات شركة "ڤاليو" بمعدل سنوي 57% لتصل إلى 153 مليون جنيه واحتلت المرتبة الثانية في السوق المصري من حيث الحصة السوقية بنسبة بلغت 29.3% وذلك بنهاية أغسطس 2022. وشهدت أنشطة التأجير التمويلي نمو بمعدل سنوي 125% لتصل إلى 110 مليون جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022، مدفوعةً بتحقيق صافي دخل من عملية التوريق بلغ 64 مليون جنيه خلال تلك الفترة. وبنهاية أغسطس من عام 2022، احتلت أنشطة التأجير التمويلي المرتبة الثالثة في السوق المصري من حيث الحصة السوقية بحصة بلغت 10.5%، بينما بلغت الحصة السوقية لأنشطة التخصيم 15.7% لتحتل بذلك المرتبة الثانية في السوق.

aiBANK

ومن ناحية أخرى، ارتفعت إيرادات aiBANK إلى 580 مليون جنيه وهو نمو بمعدل 3% على أساس ربع سنوي، مدفوعًا بارتفاع الدخل من الفائدة بفضل نمو القروض وتسهيلات العملاء بنسبة 11% على أساس ربع سنوي لتصل إلى 21 مليار جنيه خلال الربع الثالث من عام 2022. وارتفع معدل القروض إلى ودائع العملاء ليصل إلى 46% خلال الربع الثالث من عام 2022 مقابل 44% خلال الربع الثاني من نفس العام، غير أن صافي الربح بعد خصم الضرائب تراجع إلى 113 مليون جنيه مقابل 149 مليون جنيه خلال الربع الثاني من عام 2022، ويرجع ذلك إلى تراجع صافي الدخل من الاستثمارات في الشركات الشقيقة وإيرادات الأنشطة الأخرى خلال الربع الثالث من عام 2022.

وفي الختام، صرح عوض بأن النتائج المالية الجيدة التي حققتها المجموعة خلال الفترة الماضية تعكس قدرتها على تحقيق أهدافها خلال الربع الأخير من عام 2022. وقد ساهمت عملية الاستحواذ على aiBANK في دفع طموحاتنا في أن نصبح مركزًا قويًا للخدمات المالية في السوق المصري. ومن ناحية أخرى، نجح قطاع التمويل غير المصرفي التابع للشركة في أن يتحول إلى منصة متكاملة لتقديم الخدمات المالية، ومساعدة الأفراد والشركات في مختلف مراحل نموهم. بالإضافة إلى ذلك، سوف يواصل بنك الاستثمار تعظيم الاستفادة من السجل الحافل بالإنجازات الذي حققه بمختلف قطاعاته التابعة في ترسيخ مكانتنا الرائدة باعتبارنا الشريك المفضل لتقديم مختلف الخدمات الاستشارية. وأكد عوض أن الدعائم الثلاثة السابقة التي يرتكز عليها نموذج أعمال المجموعة سوف تساهم في تعزيز قدرتنا على الاستفادة من فرص النمو الجذابة التي تنبض بها مختلف الأنشطة والقطاعات التي نعمل بها، غير أن المرونة والالتزام المتواصل من فريق العمل الذي يضم مجموعة من أكفأ الخبرات والمواهب في مواصلة تعزيز أداء المجموعة المالية هيرميس، وترسيخ مكانتنا الرائدة كمؤسسة متخصصة في تقديم باقة فريدة ومتنوعة من الخدمات المالية بالأسواق التي تعمل بها المجموعة.