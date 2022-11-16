وزير البترول يتلقى وزيرة الطاقة المالطية على هامش "COP 27"

التقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية مع الدكتورة ميريام دالى وزيرة الطاقة والبيئة في دولة مالطا والوفد المرافق لها على هامش المشاركة في قمة COP 27 بشرم الشيخ، حيث تم بحث فرص التعاون وتعزيز الشراكة بين الجانبين في صناعة البترول والغاز الطبيعى والمسال والاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى البلدين في هذه الأنشطة بما يحقق المنفعة لشعوب البلدين.



وخلال اللقاء أكد الملا على إمكانية التعاون المشترك بين البلدين في مجال تجارة وتداول الغاز من خلال الربط بين التسهيلات الموجودة فى مصر ومالطا خلال الفترة القادمة لتلبية احتياجاتها من الغاز ومنها إلى دول أوروبا، خاصة وأن الغاز المسال أصبح الأكثر طلبًا عليه في الوقت الراهن، والأسعار الحالية تشجع على العمل والاستفادة من الإمكانيات المتاحة في البلدين.



وأضاف الملا أنه تم الاتفاق على زيارة وفد مصرى إلى مالطا لتفقد التسهيلات الموجودة بها في أنشطة صناعة الغاز المسال والتنسيق وبحث فرص التعاون المشترك فى هذا المجال خلال الفترة القادمة.



ومن جانبها رحبت وزيرة الطاقة والبيئة بدولة مالطا بالتعاون مع مصر، خاصة وأنها تعد مركزًا للطاقة بالمنطقة ولديها الإمكانيات التي تؤهلها لتنفيذ هذه الدور بكفاءة، وأضافت أن مالطا بها تسهيلات لاستقبال وتغييز الغاز المستورد وتسعى للتوسع فى مشروعات الغاز المسال والطاقة المتجددة، وهناك فرص لاستيراد الغاز المسال من مصر، لافته إلى أنه سيتم توفير كافة المعلومات للوفد المصرى عند زيارته لمالطا.