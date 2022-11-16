ننشر خطوات استيراد سيارات المصريين بالخارج عبر التطبيق الإلكتروني

قامت وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، بإتاحة تطبيق إلكتروني لاستيراد سيارات المصريين بالخارج، حيث يسمح التطبيق بتسجيل الخطوات لاستيراد سيارات المصريين في الخارج والمعفاة من الرسوم، والتي صدر قرار حكومي بتنظيمها والشروط المحددة لها، ويمكن تحميل تطبيق سيارات المصريين في الخارج على الهواتف الذكية وإتمام الخطوات بسهولة.

تطبيق سيارات المصريين بالخارج

وتوفرت منصة سيارات المصريين بالخارج، على المتاجر الإلكترونية لنظامي التشغيل لهواتف أندرويد وIOS بعنوان "سيارات المصريين بالخارج"، وجاءت المنصة الإلكترونية لتسجيل سيارات المصريين في الخارج تنفيذا لما ورد بالقانون 161 لعام 2022، وتستهدف المنصة تسهيل عمليات تسجيل المصريين بالخارج الراغبين في استيراد سياراتهم.

وجميع البيانات المسجلة على تطبيق سيارات المصريين بالخارج مؤمنة معلوماتيًا وغير قابلة للاختراق وفقا لما أكدته وزارة الهجرة، كما أنها تحت إشراف وزارة الاتصالات، مضيفة أن كل شخص سيقوم بالتسجيل بالرقم القومي والبريد إلكتروني المؤمّن على التطبيق الخاص بجلب سيارة للمصريين بالخارج.

تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج

ويمكن تحميل تطبيق سيارات المصريين بالخارج على الهواتف المحمولة بنظاميها أندرويد وIOS، وبناءًا عليه يمكن تحميله عبر متجر "جوجل بلاي Google Play" من خلال الرابط الإلكتروني التالي (اضغط هنـــــــا) لهواتف أندرويد، أو من خلال "آب ستور App Store" على الرابط التالي (اضغط هنـــــــا) لهواتف IOS.

ويوفر تطبيق سيارات المصريين في الخارج إمكانية طلب استيراد سيارة من بلد الإقامة الخاصة بالمصري المقيم في الخارج، كما يوفر خاصية حساب الرسوم وتتبع الطلب حتى إصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالمقيم.

خطوات استخدام سيارات المصريين بالخارج بعد التحميل

ولاستخدام تطبيق سيارات المصريين بالخارج بعد التحميل، يجب اتباع الخطوات التالية، وهي:

- حمل التطبيق.

- إنشاء حساب ببريدك الإلكتروني.

- استكمال بيانات الحساب بإدخال رقم الهاتف وتاريخ الميلاد والرقم القومي رقم جواز السفر وبلد الإقامة.

- اختيار السيارة المراد استيرادها من حاسبة الرسوم.

- باستكمال الطلب من خلال الموافقة على الشروط والاحكام.

- اتبع تعليمات التحويل البنكي.

- متابعة الطلب بعد التحويل للحصول على الموافقة الاستيرادية.

قرار مجلس الوزراء بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج

وقد نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، وقد بدأت أمس الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 الفترة المخصصة لسداد المبالغ المالية والتي تستمر لمدة 4 أشهر.

ووفقا لنص القرار، فإنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، وذلك طبقًا للشروط والأحكام الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وهذا القرار.

ويتاح ذلك للمصريين بالخارج مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد وفقًا للجداول المحددة في هذا الشأن، حيث يحول المبلغ من الخارج لصالح وزارة المالية في الحساب المصرفي المنصوص عليه في هذا القرار.