وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لبحث تعزيز سبل التعاون

الاقتصاد
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

استقبلت د.هالةالسعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز سبل التعاون، ونقل التجربة المصرية في تنظيم الدورة الحالية من مؤتمر COP27، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.


وأكدت د.هالة السعيد رغبة مصر في دعم دولة الإمارات الشقيقة، فيما يخص تنظيمها الدورة القادمة من COP28، لنقل خبرات التجربة المصرية المكتسبة من تنظيم المؤتمر الحالي.


واستعرضت السعيد أهم مراحل التنظيم وآليات العمل داخل المؤتمر وكذلك أبرز وأهم المبادرات التي نفذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة كن سفيرًا وكذا مبادرة العقول الخضراء.


كما تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى مبادرة حياة كريمة لإفريقيا، والتي أطلقتها مصر لتحسين أوضاع المواطنين في إفريقيا، وتناولت السعيد الحديث كذلك حول العمل على تخضير الخطة الاستثمارية للاستثمارات الحكومية، والعمل على الوصول بنسبة المشروعات الخضراء في الخطة إلى 50% من إجمالي المشروعات.


ومن جانبها تقدمت د.ريم المهيري بالتهنئة لمصر على نجاحها في تنظيم النسخة الـ27 من مؤتمر المناخ COP، وما تحقق خلال المؤتمر من جودة التنظيم وحسن استقبال الوفود المشاركة.
 

الأكثر قراءة

عاجل.. زيادة سعر البيع الالزامي لبعض الأنواع من الأرز إلى 18 جنيه

بث مباشر لايف مباراة الامارات والارجنتين الودية اليوم الاربعاء 16-11-2022 | لايفً مشاهدة الامارات والارجنتين بلس koralive تويتر سريع

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2022 الناقلة لمباراة الأرجنتين والإمارات الودية

عاجل.. وزير الدفاع الأمريكي: روسيا هي المسؤول عن حادث بولندا

بث مباشر الارجنتين والامارات تويتر Twitter || مشاهدة الأرجنتين ضد الإمارات جودة عالية live تعليق عربي دون تقطيع

بث مباشر عمان والمانيا يلا شوت yalla shoot اليوم الاربعاء 16-11-2022 تعليق عربي دون تقطيع HD هدف كروس اليوم

عاجل.. "الأرصاد" تحذر من تواجد هذه الظاهرة صباح الخميس

كورة لايف ADSportsTV بث مباشر الأرجنتين والامارات يلا شوت Yalla shoot || مشاهدة مباراة الأرجنتين والامارات بث مباشر تعليق علي سعيد الكعبي رابط twitter