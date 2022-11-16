وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تلتقي وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات لبحث تعزيز سبل التعاون

استقبلت د.هالةالسعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، السيدة مريم المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبحث تعزيز سبل التعاون، ونقل التجربة المصرية في تنظيم الدورة الحالية من مؤتمر COP27، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر، بحضور عدد من رؤساء دول العالم، ومشاركة دولية واسعة.



وأكدت د.هالة السعيد رغبة مصر في دعم دولة الإمارات الشقيقة، فيما يخص تنظيمها الدورة القادمة من COP28، لنقل خبرات التجربة المصرية المكتسبة من تنظيم المؤتمر الحالي.



واستعرضت السعيد أهم مراحل التنظيم وآليات العمل داخل المؤتمر وكذلك أبرز وأهم المبادرات التي نفذتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعلى رأسها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، ومبادرة كن سفيرًا وكذا مبادرة العقول الخضراء.



كما تطرقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط إلى مبادرة حياة كريمة لإفريقيا، والتي أطلقتها مصر لتحسين أوضاع المواطنين في إفريقيا، وتناولت السعيد الحديث كذلك حول العمل على تخضير الخطة الاستثمارية للاستثمارات الحكومية، والعمل على الوصول بنسبة المشروعات الخضراء في الخطة إلى 50% من إجمالي المشروعات.



ومن جانبها تقدمت د.ريم المهيري بالتهنئة لمصر على نجاحها في تنظيم النسخة الـ27 من مؤتمر المناخ COP، وما تحقق خلال المؤتمر من جودة التنظيم وحسن استقبال الوفود المشاركة.

