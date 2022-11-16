توقيع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الأخضر

خلال مؤتمر المناخ cop27 الذى يعقد بشرم الشيخ قام الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الاخضر بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبى كما شهد توقيع خطاب اعتماد مساهمه المفوضية الاوروبيه لدعم محور الطاقة ضمن برنامج NWAFE للماء والغذاء والطاقة بمبلغ يصل إلى اكثر من ٣٥ مليون يورو.



اكد شاكر خلال كلمته ان مذكرة التفاهم حول استراتيجية الشراكة للهيدروجين الاخضر بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الاوروبى تعد حجر الاساس للتعاون المستقبلي بين الطرفين فى مجال الهيدروجين الأخضر.



وأعرب شاكر عن سعادته للمشاركة فى هذا الحدث الهام مؤكدا على الدور الهام الذى يلعبه الاتحاد الأوروبي وجهوده فى دعم الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية فى مجال الطاقة المتجددة والتكنولوجيات الجديدة.



واشار إلى التعاون السابق بين مصر والاتحاد الاوروبى والذى يمتد إلى العقود الماضية والذى اسفر عن نتائج مثمرة منها اطلاق مصر والاتحاد الاوروبى خطة عمل فى ٢٠٠٧ وتبعها توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية فى مجال الطاقة فى ديسمبر ٢٠٠٨ بالإضافة إلى التعاون فى اعداد وتحديث استراتيجية الطاقة وعدد من البرامج لتقديم الدعم الفنى والمالى لعدد من المشروعات وخاصة مشروعات الطاقة المتجددة.



وأكد شاكر أن التغييرات المناخية أثبتت أنه لا يمكن لدولة بمفردها مواجهة التحديات لتأمين احتياجاتها من الطاقة لذا يجب تكاتف الجهود بين كافة الدول والتجمعات الإقليمية لنقل التكنولوجيا، تبادل الخبرات وتعزيز السوق الاقليمية.



وأكد على أن الطاقات المتجددة هى المستقبل وهناك عدة مؤشرات تؤكد اننا بصدد التحول إلى المصادر النظيفة كالشمس والرياح بالإضافة إلى الاتجاه العالى والحاجة المُلحة لخفض الانبعاثات.

وأشار إلى أنه تم خلال مؤتمر المناخ تشغيل المرحلة الأولى لمحطة الهيدروجين الأخضر بالعين السخنة، والتى قام بإفتتاحها السيد رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسى.

