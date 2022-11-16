مباحثات مصرية أمريكية لتأمين احتياجات الطاقة العالمية المتنامية

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية على الدور الهام الذى تقوم به منطقة شرق المتوسط فى تأمين جانب مهم من احتياجات الطاقة العالمية المتنامية وأهمية الإسراع بتطوير وتنمية حقول واكتشافات الغاز بالمنطقة وتوفير كافة أشكال الدعم اللازمة لذلك، خاصة وأن هناك إطار تنظيمى يعمل على ذلك بتعاون وتنسيق بين الدول الأعضاء وهو منظمة منتدى غاز شرق المتوسط.



ولفت الملا خلال المباحثات مع وزيرة الطاقة الأمريكية جينفر جرانهوم على هامش قمة المناخ في شرم الشيخ، إلى أهمية ما تم إعلانه من مبادرات وما تم توقيعه من اتفاقيات تخص الهيدروجين والطاقات الجديدة والمتجددة واعتماد التوازن في تحقيق التحول الطاقى لفترة انتقالية حتى تتمكن الطاقات الجديدة والمتجددة من الوفاء بكامل احتياجات الشعوب من الطاقة.



واستعرض الوزيران موقف تنمية وزيادة إنتاج الغاز بمنطقة شرق المتوسط وتقدم أعمال منتدى غاز شرق المتوسط وأهميته في تبنى حقوق عادلة للجميع بالمنطقة للاستفادة من الثروات الطبيعية بها، وكذلك عدد من موضوعات التعاون المشترك في صناعة البترول والغاز التى أضحت جزء من الحل، كما تم مناقشة التحديات العالمية الحالية والحاجة للتكاتف والتعاون وعقد تجمعات عالمية وإقليمية تتكامل جهودها لتحقيق الصالح العام لكوكب الأرض من الحفاظ على البيئة وتلبية احتياجات التنمية واستيعاب الطلب المتزايد في ضوء الزيادة السكانية.



وقدمت جرانهولم التهنئة لمصر على التنظيم الناجح للمؤتمر وحسن اختيارها لمدينة شرم الشيخ الرائعة لاستضافة فاعليات القمة وأنه شيء يدعو للفخر، وثمنت الدور الذى تقوم به مصر فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتبنيها لدعوات عادلة ومتوازنة فى مختلف القضايا والتقدم الملموس الذى حققته فى صناعة الغاز الطبيعى والاحتمالات التى لديها لزيادة إنتاج الغاز ومن ثم زيادة الفائض للتصدير، كما طرحت إمكانية أن يتبنى منتدى غاز شرق المتوسط تضمين تنمية إنتاج الهيدروجين تحت مظلته، وأنها واثقة من قدرة المنتدى على النجاح فى ذلك، ولفتت جينفر إلى التعاون المثمر بين الوزارتين وفرص زيادته وبخاصة فى مجال الغاز المسال، وأن أمريكا تنفذ مشروعات جديدة لبناء خزانات عائمة للغاز ولديها عقود إمداد حتى عام 2026.



وأشار الملا لإمكانية عقد ورش عمل لفريق من الجانبين وإرسال متخصصين من قطاع البترول فى صناعة الغاز المسال للاطلاع ودراسة التقنيات الجديدة لوزارة الطاقة الأمريكية فيما يخص الخزانات العائمة للغاز المسال، كما أوضح موقف مشروعات وزارة البترول والثروة المعدنية لخفض الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.



حضر اللقاء مع الوزيرين الدكتور أندرو لايت، مساعد وزيرة الطاقة الأمريكية للشؤون الدولية، وبراد كرابتري، مساعد الوزيرة بمكتب إدارة الطاقة الأحفورية والكربون.

