وزير التجارة والصناعة يبحث مع السفير الروسي بالقاهرة سبل تنمية التعاون الاقتصادي

الاقتصاد
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء


التقى المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة  لبحث سبل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والسياحية والاستثمارية.


وقال الوزير إن اللقاء اكد أهمية تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين لا سيما وان السوق الروسي يمثل أحد أهم الاسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية فضلًا عن متابعة تطورات مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر، والمقرر إقامتها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتى تمثل محور لنفاذ الصادرات الروسية لاسواق الدول العربية ودول القارة الافريقية.


ومن جانبه أكد  جيورجى بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة  أن العلاقات المصرية الروسية علاقات وطيدة ومتميزة فى مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة، مشيرًا  إلى أهمية مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى مصر والذى سيسهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين.

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