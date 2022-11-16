غدا.. الملك سلمان يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

دعى الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، يوم الخميس المقبل الموافق 23 شهر ربيع الآخر 1444هـ حسب تقويم أم القرى" والموافق 17 نوفمبر 2022 بالتقويم الميلادي.

وسنستعرض لكم متابعي وزوار موقع الفجر الإلكتروني، خلال السطور القليلة التالية، تفاصيل البيان الذي أصدره الديوان الملكي بشأن إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وهي على النحو التالي:-

الديوان الملكي يصدر بيانا بشأن صلاة الاستسقاء

أصدر الديوان الملكي، بيانًا جاء فيه: تأسيًا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.

وتابع البيان: "فعلى الجميع أن يكثروا من التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه، والإحسان إلى عباده والإكثار من نوافل الطاعات من صدقات وصلوات وأذكار، والتيسير على عباد الله وتفريج كربهم، لعل الله أن يفرج عنا وييسر لنا ما نرجو، وينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملًا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهارًا للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".

وأضاف البيان: نسأل الله جلّت قدرته أن يرحم البلاد والعباد، وأن يستجيب دعاء عباده، وأن يجعل ما يُنزله رحمة لهم ومتاعًا إلى حين، إنه سميع مجيب، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

تحديد أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بالمملكة

وأوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أوقات إقامة صلاة الاستسقاء بمدن المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أن الصلاة ستقام في مدينة مكة المكرمة في تمام الساعة 6:47، والمدينة المنورة في تمام الساعة 6:53، والرياض 6:25، وبريدة 6:39.

جدير بالذكر أن وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، قد وجّه الخطباء بإقامة صلاة الاستسقاء في المصليات والجوامع بعد شروق الشمس بـ15 دقيقة، وذلك إنفاذًا للأمر الملكي الكريم بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس المقبل الموافق 23 من شهر ربيع الآخر 1444هـ والموافق 17 نوفمبر 2022 ميلاديا.