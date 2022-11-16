وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تبحث مع نظيرها الباكستاني سبل التعاون المشترك

الاقتصاد
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

 

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛  أحسن إقبال، وزير التخطيط والتنمية الباكستاني، لبحث سبل التعاون المشترك، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.


وخلال اللقاء أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى فرص التعاون الاقتصادي الإقليمي بين مصر وباكستان والذي يعد كمحور إقليمي رئيسي بين مختلف المناطق المحيطة بها، مؤكدة ترحيب الدولة المصرية بتعزيز وتنمية التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بين مصر وباكستان.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ COP 27 بشرم الشيخ، يدعم فتح الباب لمزيد من فرص التعاون والشراكات، وتوسيع نطاق التعافي الأخضر الجماعي، وحشد جميع أصحاب المصلحة للمشاركة بفعالية في العمل المناخي.
 

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