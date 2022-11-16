أسعار الذهب اليوم الخميس 17-11-2022.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع

الاقتصاد
أسعار الذهب
أسعار الذهب

واصلت أسعار الذهب الارتفاع في بداية تعاملات اليوم الخميس، ليترفع سعر الذهب عيار 21 بنحو 4 جنيهات للجرام مع استمرار حالة التذبذب التصاعدي للمعدن الأصفر في البورصة الدولية.

أسعار  الذهب الأن  : 

 

سعر الذهب عيار ٢١:   1268   جنيه
سعر الذهب عيار ٢٤:     1449.25 جنيه
سعر الذهب عيار ١٨:   1086.75   جنيه
سعر الذهب عيار ١٤:   845.25   جنيه

سعر الجنيه الذهب  10144   جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا:

تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في ديسمبر على USD1،776.90 للأونصة بتراجع بنسبة 0.01%.

لقد تمت المتاجرة مسبقا على جلسة انخفاض USD1،773.50 للأونصة. الذهب قد يجد نقاط الدعم على USD1705.50 والمقاومة على USD1791.80.

عقود مؤشر الدولار،الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.08% للمتاجرة به على USD106.21.

في الوقت نفسه على كومكس، هبط سعر الفضة لشهر ديسمبر بنسبة 0.07% لتتم المتاجرة به على USD21.50 للأونصة بينما هبط سعر النحاس لشهر ديسمبر بنسبة 1.68% لتتم المتاجرة به على USD3.76 للرطل.

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