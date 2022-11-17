أسعار الدولار اليوم الخميس 17-11-2022.. يقترب من 25 جنيه

الاقتصاد
أسعار الدولار
أسعار الدولار

استقرت أسعار الدولار في بداية التعاملات اليوم الخميس، بعد أن ارتفعت خلال تعاملات أمس لتقترب من مستوي 25 جنيه، حيث ارتفع سعر الدولار في البنك الاهلي ومصر بقيمة 5 قروش ليصل إلى مستويات24.41 جنيه للشراء و24.46 جنيه للبيع.

 

وارتفع سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي إلى 24.46 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في بنك قطر الوطني إلى 24.41 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع، وزاد سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي إلى 24.44 جنيه للشراء و24.51 جنيه للبيع.

 

وكانت أسعار الدولار مقابل الجنيه ارتفعت بنحو بأكثر من 50% بعد ان قرار البنك المركزي تحرير سعر صرف العملات الأجنبية مقابل الدولار لتخضع للعرض والطلب، مؤكدا أن هذا القرار يستهدف حماية الاقتصاد من الصدمات.

وكان الدولار قد شهد موجة من التقلبات العنيفة خلال الفترة الماضية خاصة بعد قرارات البنك المركزي المصري الأخيرة بتحرير سعر الصرف والتي قفزت بالدولار قفزة جهنمية من مستوى اقل من 20 جنيه إلأى 23 جنيه في ساعات معدودة ثم إلى ما يقارب مستوى الـ 25 جنيه اليوم في ترقب بالأسواق لأستقرار سعر الصرف.

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أسعار الدولار اليوم الخميس 17-11-2022.. يقترب من 25 جنيه