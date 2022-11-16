حالة الطقس غدا الخميس 17 نوفمبر 2022 وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الخميس الموافق 17 نوفمبر 2022، حيث من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب محافظة البحر الأحمر، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية، مع استمرار نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس غدا

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، منذ قليل، إلى استمرار تأثير الكتل الهوائية القادمة من جنوب شرق أوروبا، والتي عملت على اضطراب حالة الطقس، على السواحل الشرقية والغربية خلال اليومين الماضيين، خاصة في ظل وجود امتداد لمنخفض جوي من طبقات الجو العليا، لذا من المتوقع أن يستمر الطقس المعتدل والغائم جزئيا على مدن ومحافظات الجمهورية، عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء حيث يسود طقس مشمس.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود طقس معتدل الحرارة، على شمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال البلاد، والسواحل الشرقية للبلاد، مع استمرار تكاثر السحب المنخفضة الممطرة، على كلا من محافظات مرسى مطروح، والإسكندرية والعلمين والضبعة ومرسى علم وحلايب وشلاتين.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

وتوقع الخبراء الأرصاد الجوية، درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 17-11-2022، على مدن ومحافظات الجمهورية، وهي كما يلي:

- القاهرة 24 - 18

- العاصمة الإدارية 24 - 17

- 6 أكتوبر 24 - 17

- بنها 23 - 18

- دمنهور 24 - 18

- كفر الشيخ 24 - 17

- المنصورة 24 - 17

- دمياط 23 - 18

- بورسعيد 24 - 17

- الإسماعيلية 24 - 14

- السويس 25 - 15

- الزقازيق 24 - 17

- شبين الكوم 24 - 17

- طنطا 23 - 17

- شلاتين 27 - 21

- الإسكندرية 23 - 17

- العلمين الجديدة 23- 17

- وادي النطرون 24- 17

- مطروح 24 - 15

- السلوم 25 - 15

- سيوة 23 - 12

- العريش 23 - 17

- رفح 22 - 17

- الطور 25 - 18

- كاترين 18 - 12

- رأس سدر 22 - 14

- نخل 21 - 13

- طابا 23 - 19

- نويبع 24 - 20

- حلايب 25 - 21

- شرم الشيخ 28 - 20

- الغردقة 27 - 20

- مرسى علم 27 - 21

- الفيوم 24 - 15

- بني سويف 24 - 14

- المنيا 23 - 14

- أسيوط 25 - 13

- سوهاج 25 - 15

- قنا 26 - 14

- الأقصر 27 - 16

- أسوان 28 - 17

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 16

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 25 - 21