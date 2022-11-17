إبراهيم نور الدين يكشف كواليس حديثه مع ميسي

الفجر الرياضي
إبراهيم نور الدين
إبراهيم نور الدين

نفى إبراهيم نور الدين الحكم الدولي تعمده التعالي على اللاعبين خلال المباريات.

 

وقال إبراهيم نور الدين لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الإعلامي هاني حتحوت: "تربطني صداقة ب80% من اللاعبين والأجهزة الفنية  الحالية ولا أتعدى حدودي ولا أتعالى على اللاعبين.

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وأشار إلى أن طريقته في المباريات تنصب على التركيز والسيطرة على المباريات.

 

وواصل: "مصر ولاعيبة مصر اللي من عملتني ومباراة الأرجنتين مثل أهمية مباراة أسوان وحرس الحدود وأرفض التندر عليهم".

 

وكشف ضاحكا: "قولت لميسي وأنا "بنطق الكرة، تعرف تعمل دي؟، لاعب لذيذ في الملعب" ولم أجد منه أي تعالي في الملعب وتقبل القرارات بشكل طبيعي.
 

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