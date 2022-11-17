إبراهيم نور الدين يكشف أسباب غيابه عن كأس العالم 2022

أرجع إبراهيم نور الدين الحكم الدولي أسباب غيابه عن المونديال بسبب تسليط الضوء على قراراته بشكل قاسي للغاية.

وقال إبراهيم نور الدين لبرنامج الماتش مع الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "تسليط الضوء على بعض قراراتي بشكل قاسي وشخصي داخل أو خارج مصر كان سبب عدم تواجدي في كأس العالم.

وتابع: "قولت لزملائي لازم نساعد بعض ونوجه رسالة للعالم كله أننا كنا نستحق التواجد في المونديال ولم نكن نفضل العودة للفار والاعتماد على أنفسنا".

وأكد: "كان من يتابع إبراهيم نور الدين أكثر من متابعة الأندية. أتعرض للهجوم في بلدي أكثر من الداعي ويتم التعامل معي على أنني ملاك غير مسموح لي بالخطأ.

وأوضح أن الاتحاد الدولي يحاول تقليل الأخطاء والأخطاء جزء من لعبة كرة القدم".

واتم: "البعض يريد ركوب التريند من خلال انتقادي وأنا حزين جدا من هجوم الإعلاميين علي قبل اللقاء".

